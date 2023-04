IPL 2023: डेब्यू मैच में युद्धवीर सिंह का धमाका, अपने पहले 2 ओवर में झटके 2 विकेट

IPL 2023 में डेब्यूटेंट कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है. ये नाम युद्धवीर सिंह चरक का जिन्होंने IPL 2023 के 21वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से डेब्यू करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ धमाल मचा दिया. युद्धवीर सिंह ने अपने पहले ही IPL मैच में 2 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया. लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने युद्धवीर सिंह के हाथों गेंदबाजी का आगाज करवाया जो जल्द ही सही साबित हुआ.

युद्धवीर ने अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में अथर्व तायडे को पवेलियन का रास्ता दिखाया. युद्धवीर ने तीसरी गेंद मिडिल स्‍टंप पर बैक ऑफ लेंथ फेंकी जिस पर तायडे ने पुल करने का प्रयास किया लेकिन बल्‍ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन पर खड़े आवेश खान के हाथों में चली गई. इस तरह युद्धवीर को मिला अपना पहला IPL विकेट.

Wicket in the very first over for IPL debutant Yudhvir Singh ?#PBKS lose Atharva Taide as @Avesh_6 takes the catch ?

