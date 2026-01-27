This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
U-19 WC: विहान मल्होत्रा की सेंचुरी, भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से रौंदा
भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है. विहान मल्होत्रा ने सेंचुरी लगाई. वह भारत की जीत के हीरो रहे.
बुलावायो: विहान मल्होत्रा की नाबाद शतकीय पारी और अभिज्ञान कुंडू (61) के साथ पांचवें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी से भारत ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स राउंड के अपने पहले मुकाबले में मंगलवार को यहां जिम्बाब्वे पर 204 रन की बड़ी जीत दर्ज की.
ग्रुप चरण में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को एकतरफा अंदाज में हराने वाली भारतीय टीम ने शानदार लय जारी रखते हुए आठ विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे की पारी को 37.4 ओवर में 148 रन पर समेट दिया. भारतीय टीम के सामने अब एक फरवरी को पाकिस्तान की चुनौती होगी.
मल्होत्रा ने 107 गेंद की नाबाद पारी में सात चौके की मदद से 109 रन बनाये जबकि कुंडू ने 61 गेंद में पांच चौके और एक छक्का की मदद से 61 रन बनाये. पारी की शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंद में 52 जबकि आखिरी ओवरों में खालिन पटेल ने 12 गेंद में 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.
ज़िम्बाब्वे की बल्लेबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे ढेर हो गई. आरएस अम्बरीष (19 रन पर दो विकेट) और हेनील पटेल (25 रन पर एक विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने टीम ने नौवें ओवर में 24 रन तक तीन विकेट गंवा दिए.
कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी से 14 रन देकर तीन विकेट लिए. उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता किया जबकि बायें हाथ के तेज गेंदबाज उधव मोहन ने मध्यक्रम को झकझोरते हुए तीन विकेट लिए.
इस जीत के साथ भारत सुपर सिक्स ग्रुप दो में छह अंकों के साथ शीर्ष पर है. टीम का अगला मुकाबला पाकिस्तान से एक फरवरी को होगा.
सूर्यवंशी ने एक बार फिर भारत को तेज शुरुआत दिलाई और उनकी तथा आरोन जॉर्ज (23) की जोड़ी ने महज 25 गेंद में 40 रन की साझेदारी कर दी. भारत ने अपने पहले 100 रन सिर्फ 62 गेंदों में पूरे किए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंदों की पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाये.
पारी के 11वें ओवर में भारत ने म्हात्रे (21) और सूर्यवंशी का विकेट गंवा दिया जिससे स्कोर तीन विकेट 103 रन हो गया. वेदांत त्रिवेदी (15) के आउट होने से 130 रन पर चौथा विकेट गिरने क बाद टीम मुश्किल में थी. मल्होत्रा और कुंडू ने इसके बाद तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों को परेशान किया.
मल्होत्रा ने 104 गेंदों में शतक पूरा किया. उन्होंने इस दौरान अम्बरीष (21) ने सातवें विकेट के लिए 52 रन जोड़े और फिर आठवें विकेट के लिए खिलान के साथ मिलकर 47 रन की साझेदारी कर भारत को 350 रन के पार पहुंचाया.
जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में कियन ब्लिगनॉट (37) और लीरॉय चिवाउला (62) ने संघर्ष दिखाया, लेकिन रन गति बढ़ाने में असफल रहे. टीम ने 100 रन तक पहुंचने में 28 ओवर लिए और अंततः 148 रन पर ही आउट हो गई.