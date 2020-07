कोरोना महामारी के बीच बीसीसीआई यूएई में आईपीएल 2020 (IPL 2020) का आयोजन करने की घोषणा कर चुका है. हालांकि इस संबंध में अभी यूएई क्रिकेट प्रशासन की तरफ से औपचारिक जवाब आना बाकी था. सोमवार को अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि आईपीएल आयोजन यूएई में ही होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

ईसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल यूएई क्रिकेट ऑफिशल्‍स पर यह जानकारी दी गई है कि इस साल आईपीएल का आयोजन कराने के लिए उन्‍हें बीसीसीआई की तरफ से औपचारिक पत्र मिल गया है.

Emirates Cricket Board (ECB) confirms that they have received the official ‘Letter of Intent’ from BCCI to host the 2020 edition of the Indian Premier League (IPL).

