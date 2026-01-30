add cricketcountry as a Preferred Source
  • टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई टीम का ऐलान, मोहम्मद वसीम संभालेंगे कमान

टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई टीम का ऐलान, मोहम्मद वसीम संभालेंगे कमान

यूएई को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-डी में शामिल किया गया है. यह टीम 10 फरवरी को अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी,

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 30, 2026 10:09 PM IST

Muhammad Waseem
Muhammad Waseem

UAE Squad for T20 World Cup 2026: यूएई के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद वसीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की कमान संभालेंगे. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है.

यूएई की टीम में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के तीन खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें मोहम्मद वसीम हैं, जिन्हें टीम की कमान सौंपी गई है.वह 66 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं.वहीं अलीशान शरफू और जुनैद सिद्दीकी भी साल 2022 में विश्व कप टीम का हिस्सा रहे थे.

यासिर अराफात टीम के फास्ट बॉलिंग कोच

पूर्व भारतीय खिलाड़ी लालचंद राजपूत टीम के हेड कोच हैं, जिनकी अगुवाई वाले सपोर्ट स्टाफ में, पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज यासिर अराफात बतौर फास्ट बॉलिंग कोच शामिल हुए हैं. 72 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले आसिर अराफात कई राष्ट्रीय टीमों और फ्रेंचाइजी को कोचिंग दे चुके हैं, वह आयरलैंड सीरीज और उसके बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के दौरान यूएई टीम के साथ रहेंगे, वहीं, जिम्बाब्वे के स्टेनली चियोजा फील्डिंग कोच होंगे.

तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी यूएई

यूएई ने पिछले साल ओमान में एशिया और ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर के सुपर सिक्स स्टेज में जापान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की की थी, यह टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, इससे पहले यूएई ने साल 2014 और 2022 में यह टूर्नामेंट खेला था, लेकिन दोनों बार टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी.

10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला

यूएई को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-डी में शामिल किया गया है. यह टीम 10 फरवरी को अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कनाडा (13 फरवरी), अफगानिस्तान (16 फरवरी) और साउथ अफ्रीका (18 फरवरी) का सामना करेगी. इस वर्ल्ड कप से पहले, यूएई की टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद 3 और 6 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में नेपाल और इटली के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई की टीम:

मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यंश शर्मा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, रोहिद खान, सोहैब खान और सिमरनजीत सिंह

