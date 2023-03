UAE के बल्लेबाज का धमाका, महज इतनी गेंदों में ठोका शतक, तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है. ये खिलाड़ी एक ऐसी टीम से आते हैं जिसके पास टेस्ट टीम का भी दर्जा नहीं है. हम बात कर रहे हैं आसिफ खान की जो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से ताल्लुक रखते हैं. आसिफ खान ने महज 41 गेंदों पर वनडे में शतक जड़ने का बड़ा कारनामा कर दिया है. उन्होंने नेपाल के खिलाफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैच में बल्ले से कहर बरपाते हुए ये शतक लगाया जो एसोसिएट देश की ओर से किसी भी खिलाड़ी का अब तक का सबसे तेज शतक है.

नेपाल के कीर्तिपुर में खेले गए इस मुकाबले में आसिफ खान ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 101 रनों की पारी खेली. इस तरह आसिफ वनडे इतिहास में चौथा सबसे तेज शतक जड़ने का कमाल कर दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया. बाउचर ने 44 गेंदों पर साल 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में शतक लगाया था.

वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है जिन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों पर सैकड़ा लगाया था. इस मामलें मे में दूसरे नंबर पर कोरी एंडरसन और फिर शाहिद अफरीदी है.

UAE’s Asif Khan has smashed the fourth-fastest century in men’s ODIs ?