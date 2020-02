पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दरकिनार किए गए विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल बुधवार को अपने ऑफिशियल टिवटर अकाउंट से एक फोटो अपलोड करने के साथ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. 29 वर्षीय उमर ने जो फोटो पोस्ट की उसमें उनके साथ हमवतन पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक भी दिख रहे हैं. अकमल ने इस फोटो का कैप्शन लिखा, ‘ मदर फ्रॉम एनोदर ब्रदर.’ जबकि वास्तव में ‘ब्रदर फ्रॉम एनोदर मदर’ होना चाहिए.

जब बाद में उमर को अपनी गलतियों का पता चला तो उन्होंने फौरन इस पोस्ट को डिलीट कर दिया. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और ट्रोलर्स उनके इस फोटो की स्क्रीन शॉट ले चुके थे.

Is this true? pic.twitter.com/OZmCJOhOuv

If I am very bad

Me small baby and myself with me.#UmarAkmalQuote pic.twitter.com/5MrjYDQSDl

— Chowkidaar Styx ツ (@Aawarahu_) February 19, 2020