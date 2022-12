उमेश यादव जिस रफ्तार और ताकत भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसका नजारा चटगांव टेस्ट में दूसरे दिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिला। उमेश ने बेहद ही खतरनाक अंदाज में यासिर अली को बोल्ड किया। उमेश की गेंदबाजी की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेंद लगते ही विकेट हवा में उछला और दूर जाकर गिरा।

उमेश ने ये गेंद ऑफ स्‍टंप पर बैक ऑफ गुड लेंथ फेंकी जिसपर यासिर अली ने पंच करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्‍ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्‍टंप्‍स से जा टकराई। इस दौरान गेंद की रफ्तार से विकेट अपनी जगह से उखड़कर हवा में तैरता हुआ दूर जा गिरा। इस विकेट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उमेश यादव अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं और विकेट उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ने का कारनामा वह कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कर चुके हैं।

Umesh Yadav the most underrated pace bowler in test cricket#INDvsBANpic.twitter.com/mJh921asr4

— leishaa ✨ (@katyxkohli17) December 15, 2022