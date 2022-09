भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव इंग्लिश काउंटी टीम मिडिलसेक्स की तरफ से ग्लूस्टरशायर के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल होने के बाद स्वदेश लौट आए है. उमेश यादव बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अपना उपचार करा रहे हैं.

मिडिलसेक्स ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 21 अगस्त को रॉयल लंदन वनडे कब मैच के दौरान उमेश की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और वह उपचार कराने के लिए भारत लौट गए हैं. उमेश यादव मिडिलसेक्स के लीसेस्टरशर और वारेस्टरशर के खिलाफ होने वाले आखिरी दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

क्लब ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा,‘‘ मिडिलसेक्स क्लब को यह घोषणा करते हुए खेद है कि हम जानते हैं कि उमेश यादव क्लब के साथ सत्र का समापन करने के लिए लंदन नहीं लौटेंगे और चोटिल होने के कारण मिडिलसेक्स के काउंटी अभियान में आगे भाग नहीं लेंगे।’’

We regret to announce that Umesh Yadav’s planned return to Middlesex for the final two games of the season has been ruled out due to him still recovering from a thigh injury.

