भारतीय टीम के युवा पेसर उमरान मलिक ने शुक्रवार को अपना वनडे इंटरनैशनल डेब्यू करने का मौका मिला. न्यूजीलैंड के खिलाफ ईडन पार्क में वह मैदान पर उतरे. कीवी टीम के खिलाफ तीन वनडे इंटरनैशनल सीरीज के पहले मैच में उन्हें मौका मिला. उमरान के लिए यह डेब्यू ठीक रहा. उन्होंने 10 ओवरों में 66 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए.

23 वर्षीय इस पेसर ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे को आउट कर अपने वनडे इंटरनैशनल करियर का पहला विकेट हासिल किया. कॉन्वे ने 42 गेंद पर 24 रन बनाए. उमरान की फुल लेंथ गेद पर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उसे लपकने में कोई गलती नहीं की.

इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे ही उमरान अपना पहला विकेट लेते हैं तो जम्मू-कश्मीर के इस क्रिकेटर का परिवार खुशी से झूम उठता है. टीवी पर अपने घर के बेटे को यह कामयाबी हासिल करते देख परिवार के कुछ लोग एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. इस दौरान जम्मू में उनके घर में उमरान के माता-पिता और बहनें भी उठकर नाचने लगते हैं.

Reaction of Umran Malik’s family on his debut ODI wicket is priceless! ♥️ pic.twitter.com/95qDFpqTCI

— Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) November 26, 2022