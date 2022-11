टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और बर्थडे बॉय उमरान मलिक को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया. उमरान मलिक को तीसरे टी-20 मैच में खेलने को लेकर चर्चा थी, मगर उन्हें बर्थडे के दिन भी निराशा मिली. सोशल मीडिया पर फैंस उमरान मलिक को मौका नहीं दिए जाने को लेकर नाराज हैं और उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है.

सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा:

No Sanju Samson , No Shubman Gill , No Umran Malik And No Kuldeep Yadav ????

Still no Sanju Samson and Umran Malik. Are we really preparing for next T20 World Cup?

Come what may, we don’t want to try Umran Malik in this bilateral series 🙂

Ideally, both he and Sanju Samson should have got a chance in the series.

— Bharath Ramaraj (@Fancricket12) November 22, 2022