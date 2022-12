भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने मोहम्मह शमी की जगह उमरान मलिक को टीम में जगह दी है. उमरान मलिक ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया था और उन्होंने अपने पहले मैच में दो विकेट हासिल किए थे.

बीसीसीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शमी को प्रैक्टिस के दौरान कंधे में चोट लगी है और वह बेंगलुरू एनसीए में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

? NEWS ?: Umran Malik to replace Mohd. Shami in India’s ODI squad for Bangladesh series. #TeamIndia | #BANvIND

— BCCI (@BCCI) December 3, 2022