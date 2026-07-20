Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

विदेशी सरजमीं पर धमाल मचाएंगे आशुतोष शर्मा, इंग्लैंड की इस टीम के लिए खेलेंगे मैच

Ashutosh Sharma : आईपीएल के स्टार खिलाड़ी आशुतोष शर्मा अब विदेशी सरजमीं पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे. आशुतोष को वन-डे कप के लिए हैम्पशायर ने साइन किया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 20, 2026, 11:25 PM IST

Published On Jul 20, 2026, 11:25 PM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 11:25 PM IST

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए धमाल मचाने वाले आशुतोष शर्मा अब विदेशी धरती पर जलवा मचाएंगे. आशुतोष को हैम्पशायर ने वन-डे कप के लिए साइन किया है. इस बात की जानकारी खुद फ्रेंचाइजी ने दी है. 27 वर्षीय आशुतोष इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की तरफ से खेलते हैं. जिसके सह-मालिक हैम्पशायर के मालिक जीएमआर हैं.

आईपीएल में 2 टीमों के लिए खेल चुके हैं आशुतोष

आशुतोष ने साल 2017 में मध्य प्रदेश के साथ अपना घरेलू करियर शुरू किया था और अब तक तीनों फॉर्मेट में 91 मैच खेले हैं. फिलहाल वह रेलवे के लिए खेलते हैं. वहीं आईपीएल में आशुतोष 2 टीमों के लिए खेल चुके हैं. जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं. आशुतोष ने आईपीएल में अब तक कुल 3 सीजन खेले हैं. साल 2024 में आशुतोष ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए 11 मुकाबलों की 9 पारियों में 27 की औसत के साथ 189 रन बनाए. इस दौरान एक अर्धशतक भी लगाया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अगले दो सीजन आशुतोष ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला. इसके बाद आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में साइन किया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने पहले सीजन में आशुतोष ने 13 मुकाबलों की 9 पारियों में 29.14 की औसत के साथ 204 रन बनाए जबकि अगले साल 8 मुकाबलों में 34.20 की औसत के साथ 171 रन जोड़े. आशुतोष साल 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगा चुके हैं.

क्या बोले हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर

हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर जाइल्स व्हाइट ने कहा कि हम वन-डे कप के लिए आशुतोष को साइन करके बहुत खुश हैं. वह बहुत क्षमतावान खिलाड़ी हैं. उन्होंने हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए उन्हें पता है कि ऊंचे स्तर पर कैसा प्रदर्शन करना होता है. हम उन्हें टीम में शामिल करने और हैम्पशायर की जर्सी में खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं. क्योंकि हम इस प्रतियोगिता में पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

IND vs SL: लंका फतह के लिए भारतीय टीम का मास्टर प्लान, कोलंबो में खेलेगी 4 दिवसीय अभ्यास मैच

IND vs SL: लंका फतह के लिए भारतीय टीम का मास्टर प्लान, कोलंबो में खेलेगी 4 दिवसीय अभ्यास मैच
कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल्स में उमड़ा हुजूम, कानपुर और आगरा में 900 से ज्यादा क्रिकेटरों ने दिखाया दम

कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल्स में उमड़ा हुजूम, कानपुर और आगरा में 900 से ज्यादा क्रिकेटरों ने दिखाया दम

धोनी के चेले रुतुराज गायकवाड़ को मिली इस टीम की कप्तानी, बीसीसीआई ने किया ऐलान!

धोनी के चेले रुतुराज गायकवाड़ को मिली इस टीम की कप्तानी, बीसीसीआई ने किया ऐलान!
IND VS ENG: रोहित-कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय जोड़ी

IND VS ENG: रोहित-कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय जोड़ी

Latest News

ind-vs-sl-test-3

IND vs SL: लंका फतह के लिए भारतीय टीम का मास्टर प्लान, कोलंबो में खेलेगी 4 दिवसीय अभ्यास मैच
nathan-smith-icc-award

कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

yuvraj-1-7

यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे युवराज सिंह, वनडे टीम में लगातार मौके देने की वकालत की

upt20-2

कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल्स में उमड़ा हुजूम, कानपुर और आगरा में 900 से ज्यादा क्रिकेटरों ने दिखाया दम

_duleep-trophy-2026

धोनी के चेले रुतुराज गायकवाड़ को मिली इस टीम की कप्तानी, बीसीसीआई ने किया ऐलान!
yuvraj-singh-48

'अगर उसे खिलाना वर्ल्ड कप खिलाना है तो...', इस युवा खिलाड़ी के सपार्ट में उतरे युवराज सिंह

Editor's Pick

Sam Curran Over Changed the Match in 2 overs took 3 wickets Against India at Lord’s

ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा
Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत