इंग्लैंड के एजबेस्टन में एक से पांच जुलाई तक एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टेस्ट टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 श्रृंख्ला और आयरलैंड में आगामी दो मैचों की सीरीज के लिए आराम दिया गया है।फिलहाल टेस्ट टीम के सदस्य लंदन में हैं और मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खिलाड़ियों की तस्वीर साझा की हैं। इस तस्वीर में विराट कोहली समेत कई दिग्गज खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कोहली के साथ एक अनजान चेहरा भी प्रैक्टिस करता दिख रहा है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

विराट कोहली के साथ एक अनजान शख्स के ट्रेनिंग करने पर लोग हैरान हो रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ईशान किशन तो कुछ प्रियांक पांचाल तक बता रहे है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोहली के साथ मैदान पर दौड़ने वाला ये अनजान शख्स टीम इंडिया के स्ट्रैंथ एंड कंडिशनिंग कोच सोहम देसाई हैं। उन्होंने हाल ही में शंकर बसु का स्थान लिया है।

2021 में इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया को पांच टेस्ट मैच की सीरी़ज खेलनी थी।जिसमें चार टेस्ट तक टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। पांचवां टेस्ट कोरोना संक्रमण के चलते नहीं खेला गया था। बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल हैं।

वही दूसरी ओर, चेतेश्वर पुजारा ने एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी की है, पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था। चेतेश्वर ने काउंटी क्रिकेट में चार शतक लगाकर टीम इंडिया में वापसी की है। पुजारा के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, और हनुमा विहारी भी BCCI द्वारा शेयर की गई तस्वीर में दिखाई दे रहे है।

