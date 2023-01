भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बेहतर इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया है. पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पंत और उर्वशी रौतेला के कथित रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होती रहती है. अब उर्वशी रौतेला ने उन चर्चाओं को और हवा दे दी है. दरअसल उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अभिनेत्री क्रिकेटर से मिलने पहुंची थी. सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले भी उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना और दुआ का जिक्र किया था. अब उर्वशी ने अस्पताल की तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स को कन्फ्यूज कर दिया है. हालांकि उर्वशी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए अभिनेत्री क्रिकेटर के नाम का यूज कर रही है. वहीं कुछ लोग उन्हें पागल तक बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा:

Such a Cheap Tricks For Fame . He is Not Well went Through a Major accident . This is Not entertainment anymore this is mental Harassment ! #RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/R3VzCKAxb0

This is simply mental harassment or does she need a Psychiatrist?

If in place of her #RishabhPant did something like this he would have been behind the bars and rn everyone would have been walking with placards

Do men don’t have Rights?#UrvashiRautela

Cheap publicity pic.twitter.com/sf13e5RfQg

