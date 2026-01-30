टी-20 वर्ल्ड कप के लिए USA ने घोषित किया स्क्वाड, पुणे के शुभम रंजने को भी मौका

Shubham Ranjane

यूएसए ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में 15 में से 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले थे.टीम की कमान मोनांक पटेल को सौंपी गई है. वहीं इस टीम में भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट में महाराष्ट्र की ओर से खेल चुके शुभम रंजने को मौका दिया गया है. वह टी-20 वर्ल्ड कप में डेब्यू के लिए तैयार हैं भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और सात फरवरी को यूएसए अपना पहला मुकाबला भारत के खिलाफ खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएस को ग्रुप-ए में रखा गया है, जहां इस टीम का सामना पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और भारत से होगा. वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर यूएसए ने परिस्थितियों में ढलने के लिए श्रीलंका में एक लंबा ट्रेनिंग कैंप लगाया है.

यूएसए अपना कैंपेन 7 फरवरी को मुंबई में भारत के खिलाफ शुरू करेगा. इसके बाद 10 फरवरी को टीम का सामना पाकिस्तान से होगा, जिसके बाद 13 फरवरी को टीम नीदरलैंड से भिड़ेगी, 15 फरवरी को उसका सामना नामीबिया से होगा.

चार वनडे मैच खेलने के बाद रंजने को टी-20 में मिला मौका

महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे रंजने टीम के लिए चार वनडे मैच खेलने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करना चाहेंगे. उनके अलावा मोहम्मद मोहसिन और शेहान जयसूर्या भी यूएसए के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करना चाहेंगे.

दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी यूएसए

यूएसए दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को तैयार है.साल 2024 में इस टीम ने 2009 के चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) बोर्ड ने पहले पिछले साल 23 सितंबर को सदस्यता मानदंड के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए यूएसए क्रिकेट को निलंबित कर दिया था. अपने फैसले में, बोर्ड ने कहा कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को संगठन के प्रशासन और वित्तीय उथल-पुथल से सजा नहीं मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि यूएस टीम ग्लोबल बॉडी के स्थायी तालमेल के तहत आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लेती रहेंगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए की टीम:

मोनांक पटेल (कप्तान), जेस्सी सिंह (उपकप्तान), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शुभम रंजने.