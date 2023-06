एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ओपनर उस्मान ख्वाजा के नाबाद शतक से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार वापसी की है. इंग्लैंड के 393 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 311 रन बना लिए हैं. उस्मान ख्वाजा 126 रन और एलेक्स कैरी 52 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से अभी 82 रन पीछे है. वहीं इस मैच के बाद उस्मान ख्वाजा अपनी बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उस्मान ख्वाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन साल की बेटी आयशा को लेकर पहुंचे, जहां वह मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, इसके अलावा वह बेटी को लेकर अपना प्यार भी दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मान ख्वाजा ने कहा कि यह मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी. तीन साल की आयशा को इस दौरान अपनी छोटी बहन आयला के बारे में पूछते हुए सुना गया. आयशा ने पूछा- आयला कहा है...जिस पर ख्वाजा ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वह यहां नहीं है, बेबी आयला यहां नहीं है, वह मां के साथ है, हम जल्द ही वापस जाएंगे, ठीक है ? बता दें कि आयला का जन्म मई 2022 में हुआ था.

Cutest moment from Ashes - Khawaja and his daughter in the press conference. pic.twitter.com/WOL3fTvTXd

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 18, 2023