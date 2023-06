Ashes 2023: उस्मान ख्वाजा ने शतक जड़ने के बाद मनाया था जोरदार जश्न, अब बताई वजह

ओपनर उस्मान ख्वाजा की शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार वापसी की है. उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड में अपना पहला शतक लगाया. ख्वाजा ने शतक के बाद जोरदार जश्न मनाया था, वह चिल्लाते हुए नजर आए थे और उनके हाथ से बल्ला भी छूट गया था. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. ख्वाजा ने शतकीय पारी के बाद जश्न के वीडियो पर रिएक्ट किया है.

Ever see a guy say goodbye to a bat? #Ashes pic.twitter.com/gfelCK1IQc

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 17, 2023