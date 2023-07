VIDEO: बेयरस्टो के विवादित रन आउट से भड़के इंग्लिश फैंस, उस्मान ख्वाजा से भिड़ा एक दर्शक

इस समय 62 रन पर बल्लेबाजी कर रहे स्टोक्स ने ग्रीन पर अपना गुस्सा निकालते हुए उनकी ओवर में तीन चौके जड़ दिये. उन्होंने इस गेंदबाज के अगले ओवर में चौका और फिर हैट्रिक छक्का जड़ कर अपना शतक पूरा किया. इस ओवर से इंग्लैंड ने 24 रन बटोरे. स्टोक्स ने 62 रन से शतक तक पहुंचने में सिर्फ 16 गेंद लिये. उन्होंने इससे पहले डकेट के साथ पांचवें विकेट के लिए 132 रन की साझेदारी कर मैच में इंग्लैंड की वापसी कराई थी .

Just look at the kind of stuff that’s been happening this Ashes! Usman Khwaja arguing in the long room. I have never seen things get this ugly in England. Folks it’s just a game or maybe not! #Ashes #ENGvsAUS #UsmanKhawaja #Ashes23 pic.twitter.com/dmkyJzqEzE

— Kunal (@kunaljoshi93) July 2, 2023