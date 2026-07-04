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vaibhav sooryavanshi Debut: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बने भारत के सबसे युवा क्रिकेटर, तोड़ा सचिन का 37 साल पुराना रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 04, 2026, 06:50 PM IST

Published On Jul 04, 2026, 06:50 PM IST

Last UpdatedJul 04, 2026, 06:50 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. जिसमें भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कंफर्म कर दिया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने जा रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 99 दिन की उम्र में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए चुने जाने के बाद भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं वो दुनिया में ऐसा करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने लगभग 37 साल से कायम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वहीं वैभव ने सिर्फ 15 साल 99 दिन में भारत के लिए डेब्यू कर लिया है.

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सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में भारत के लिए साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. वहीं सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ में मैनचेस्टर में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. उनको संजू सैमसन की जगह भारत के प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से वैभव को भारत के टी20 स्क्वाड में जगह मिली थी. लेकिन आयरलैंड के खिलाफ उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था.

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सबसे कम उम्र के भारत के लिए पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (पुरुष): वैभव सूर्यवंशी (15 वर्ष, 99 दिन)

सबसे कम उम्र की भारत के लिए पदार्पण करने वाले खिलाड़ी(महिला): शेफाली वर्मा (15 वर्ष, 239 दिन)

सबसे कम उम्र के टेस्ट पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (पुरुष): पाकिस्तान के हसन रजा (14 वर्ष और 227 दिन)

सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (टी20 अंतरराष्ट्रीय): रोमानिया के मारियन घेरासिम (14 वर्ष, 16 दिन)

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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