वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 बॉल में लगाया अर्धशतक, बाल-बाल बचा डिविलियर्स का रिकॉर्ड

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल में 94 रन की पारी खेली. उनकी पारी में 10 चौके और आठ छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 324.14 का रहा.
Published On Jun 21, 2026, 10:56 AM IST
Last UpdatedJun 21, 2026, 10:56 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi 11 balls fifty: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 11 बॉल में अर्धशतक लगाया जो लिस्ट ए क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल में 94 रन की पारी खेली. उनकी पारी में 10 चौके और आठ छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 324.14 का रहा. वैभव सूर्यवंशी के पास एबी डिविलियर्स (31 बॉल) के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका था, मगर वह इससे चूक गए.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैक्गर्क के नाम है. जेक फ्रेजर-मैक्गर्क ने 29 बॉल में शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है. उनसे पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने के नाम था. कौशल्या वीररत्ने ने 2005-06 में यह कारनामा किया था. भारत के लिए सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी में 15 बॉल में अर्धशतक लगाया था.
वैभव सूर्यवंशी की इस पारी से भारत ए की टीम ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में विस्फोटक शुरुआत की है. भारत ने पहले 10 ओवर में दो विकेट पर 140 रन बना लिए. वैभव सूर्यवंशी (94) के अलावा प्रियांश आर्य ने भी 29 बॉल में 39 रन की पारी खेली.
बता दें कि पिछले मैच में भारत ए की टीम को श्रीलंका ए के हाथों सुपर ओवर में हार मिली थी, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी.