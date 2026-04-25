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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी के शतक पर भारी पड़ी ईशान- अभिषेक की पारी, SRH की लगातार चौथी जीत

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 228 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस टारगेट को 18.3 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 25, 2026, 11:38 PM IST

Published On Apr 25, 2026, 11:38 PM IST

Last UpdatedApr 25, 2026, 11:38 PM IST

SRH Win

SRH Win

SRH VS RR: वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक (37 बॉल में 103 रन) के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों आईपीएल 2026 में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन लगातार यह चौथी जीत है, वहीं राजस्थान रॉयल्स को सीजन की तीसरी हार मिली है.

वैभव सूर्यवंशी के शतक से राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 228 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अभिषेक शर्मा (57) और ईशान किशन (74) के अर्धशतक से इस टारगेट को 18.3 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस जीत के साथ 10 अंक लेकर प्वॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.

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ईशान- अभिषेक के बीच 132 रन की साझेदारी

राजस्थान रॉयल्स से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ट्रेविस हेड पांच गेंदों में महज छह रन बनाकर आउट हुए. हालांकि इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला, दोनों ने दूसरे विकेट के लिए महज 55 गेंदों में 132 रनों की साझेदारी निभाई. अभिषेक ने 29 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 57 रन बनाए. वहीं, ईशान ने 31 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली, अपनी इस पारी में ईशान ने 11 चौके और तीन छक्के लगाए. ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

क्लासेन- रेड्डी ने भी खेली दमदार पारी

अभिषेक-ईशान के पवेलियन लौटने के बाद हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम की नैया को पार लगाने का जिम्मा उठाया. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 31 गेंदों में 53 रनों की अहम साझेदारी निभाई. नीतीश 18 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, क्लासेन ने 24 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाए. सलिल अरोड़ा 8 और अनिकेत वर्मा एक रन बनाकर नाबाद रहे. राजस्थान रॉयल्स की ओर से गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, फरेरा ने एक विकेट निकाला.

वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक से राजस्थान ने बनाए 228 रन

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 220 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल (10 रन) के सस्ते में आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रन जोड़े. जुरेल ने 35 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, वैभव ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए महज 36 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया, वैभव ने 37 गेंदों में 103 रनों की विस्फोटक पारी खेली, उन्होंने अपनी इस पारी में पांच चौके और 12 छक्के लगाए.

रियान पराग 7 रन ही बना सके, जबकि डोनोवन फेरेरा ने 16 गेंदों में 33 रन बनाए. शिमरोन हेटमायर 10 गेंदों में 11 रन बनाकर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार बने. जडेजा 4 और आर्चर 2 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान मलिंगा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि प्रफुल्ल, कमिंस और नीतीश ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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