वाइट बॉल क्रिकेट में सचिन से बड़ा असर डाल सकते हैं सूर्यवंशी: उथप्पा

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'सचिन से बड़ा असर डाल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी', रॉबिन उथप्पा ने 15 साल के खिलाड़ी पर की बड़ी भविष्यवाणी

वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में वैभव सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा असर डाल सकते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 06, 2026, 12:12 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 12:12 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 12:12 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi

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नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन अभी से उनसे काफी उम्मीदें जुड़ गई हैं. टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने वैभव के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है. उथप्पा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी वाइट बॉल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ सकते हैं. इसके साथ ही उथप्पा ने वैभव को कई बाहरी प्रभावों से बचकर रहने के भी सलाह दी है जो उनके विकास पर असर डाल सकते हैं. इसके लिए रॉबिन ने विनोद कांबली और पृथ्वी साव के उदाहरण दिए.

जब वैभव ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया. वह टीम इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने सचिन तेंदलुकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उनके लिए डेब्यू सीरीज तो अच्छी नहीं रही. उन्होंने तीन पारियों में 13, 15 और 14 रन बनाए. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सीरीज में दो हाफ सेंचुरी लगाईं. और वह 15 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल में दो अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

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सूर्यवंशी की क्षमता के बारे में जब उथप्पा से पूछा गया तो उन्होंने कॉमबॉक्सटीवी यूट्यूब चैनल पर कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास सचिन तेंदुलकर से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता है.

‘सचिन तेंदुलकर से ज्यादा असर डाल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी’

उन्होंने कहा, ‘वह वाइट बॉल क्रिकेट में तेंदुलकर से ज्यादा असर डाल सकते हैं. लेकिन वह ऐसा कैसे करेंगे यह बहुत हद तक मायने रखेगा. हमने भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी देखे हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं. हमने विनोद कांबली और पृथ्वी साव को देखा. और जब वे 17-18 साल के थे तभी उनके बारे में ये सवाल पूछे जाने लगे थे कि वे कितने बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं. और आखिर वह इस दौड़ में कहीं पीछे छूट गए.’

अपने खेल पर ध्यान देना होगा वैभव को

उन्होंने आगे कहा, ‘तो, वैभव सूर्यवंशी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी. क्या वह खेल में पांच साल तक ऐसे जुझारूपन से खेल सकते हैं? वह अभी 15 साल के हैं, तो क्या वह 20 साल की उम्र तक ऐसे ही खेल सकते हैं? वह बहुत मासूम हैं, इतने कि उन्हें आप चाहेंगे कि उन्हें बचाकर रखा जाए. मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि वह हर विज्ञापन को न कह रहे हैं और अभी सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान क्रेंदित हैं. क्योंकि जब वह 18 साल के होंगे और वह एक व्यस्क हो जाएंगे तो महिलाओं के आकर्षण के भी केंद्र हो सकता हैं. यह भी ध्यान भटकाने वाला हो सकता है.’

सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाफ-सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. तीन मैचों में उन्होंने 150 रन बनाए. उनका औसत 50 का रहा और स्ट्राइक-रेट 196.10 का रहा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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