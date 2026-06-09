IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश

वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत अच्छी की लेकिन वह इसे आगे नहीं बढ़ा पाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कुछ ऐसी उम्मीदें अपने साथ जोड़ ली हैं कि हर बार उनसे बेहतर से बेहतरीन खेल देखने की उम्मीद होती है. लेकिन मंगलवार को 15 साल के इस खिलाड़ी ने शुरुआत से तो उम्मीद जगाई लेकिन वह अपनी पारी को बहुत आगे नहीं ले जा पाए.

श्रीलंका में भारत-ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान-ए के बीच खेली जा रही ट्राएंगुलर वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत और श्रीलंका की टीमों का सामना हो रहा है. यह मैच दाम्बुला में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सूर्यवंशी ने अपने स्टाइल में पारी का आगाज किया. उन्होंने मैच की अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाया. शिराज के इस ओवर में उन्होंने एक और चौका लगाया. इसके बाद उन्होंने एक चौका करुणारत्ने की गेंद पर लगाया. ऐसा लग रहा था कि वैभव अपने आईपीएल फॉर्म को यहां भी जारी रखेंगे. लेकिन वह तीन चौके लगाने के बाद अपनी पारी को आगे नहीं ले जा पाए और सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए.

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वैभव ने शिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन वह गेंद को सिर्फ मिड-ऑफ तक ही हिट कर पाए. गेंद उनके स्लॉट में थी. वैभव ने क्रीज के भीतर रहकर गेंद का इंतजार किया और फिर मिड-ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलना चाहा. लेकिन उन्हें पूरा एलिवेशन नहीं मिला. आर्चचिंगे ने कमाल का कैच किया. वैभव बड़े भारी मन से पविलियन की ओर लौटे. लेकिन उन्हें लौटना पड़ेगा. बड़ी संख्या में फैंस वैभव को देखने आए थे लेकिन अब उन्हें भी निराश होना पड़ेगा. शिराज का जश्न आपको बताएगा कि आखिर यह कितनी बड़ी कामयाबी है. वैभव के आउट होने के बाद ओपनर प्रभसिमरन सिंह भी दो रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद प्रियांश आर्या और रुतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम को संभालने का काम किया. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े. प्रियांश 32 गेंद पर 32 रन बनाकर रन-आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया. खबर लिखे जाने तक भारत ए ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 69 रन बना लिए थे.

वैभव की बात करें तो उन्होंने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाए थे. वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्हें ऑरेंज कैप भी मिला था. इसके अलावा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया था. वैभव ने 72 छक्के लगाए थे. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने इससे पहले आईपीएल के एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे.