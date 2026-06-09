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IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश

वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ अच्छी शुरुआत की. और लगा कि आज फिर दर्शकों को इस नन्हे उस्ताद का जलवा देखने को मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह तीन चौके लगाने के बाद आउट हो गए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 09, 2026, 11:24 AM IST

Published On Jun 09, 2026, 11:24 AM IST

Last UpdatedJun 09, 2026, 11:24 AM IST

Vaibhav Sooryvanshi

वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत अच्छी की लेकिन वह इसे आगे नहीं बढ़ा पाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कुछ ऐसी उम्मीदें अपने साथ जोड़ ली हैं कि हर बार उनसे बेहतर से बेहतरीन खेल देखने की उम्मीद होती है. लेकिन मंगलवार को 15 साल के इस खिलाड़ी ने शुरुआत से तो उम्मीद जगाई लेकिन वह अपनी पारी को बहुत आगे नहीं ले जा पाए.

श्रीलंका में भारत-ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान-ए के बीच खेली जा रही ट्राएंगुलर वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत और श्रीलंका की टीमों का सामना हो रहा है. यह मैच दाम्बुला में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सूर्यवंशी ने अपने स्टाइल में पारी का आगाज किया. उन्होंने मैच की अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाया. शिराज के इस ओवर में उन्होंने एक और चौका लगाया. इसके बाद उन्होंने एक चौका करुणारत्ने की गेंद पर लगाया. ऐसा लग रहा था कि वैभव अपने आईपीएल फॉर्म को यहां भी जारी रखेंगे. लेकिन वह तीन चौके लगाने के बाद अपनी पारी को आगे नहीं ले जा पाए और सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए.

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वैभव ने शिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन वह गेंद को सिर्फ मिड-ऑफ तक ही हिट कर पाए. गेंद उनके स्लॉट में थी. वैभव ने क्रीज के भीतर रहकर गेंद का इंतजार किया और फिर मिड-ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलना चाहा. लेकिन उन्हें पूरा एलिवेशन नहीं मिला. आर्चचिंगे ने कमाल का कैच किया. वैभव बड़े भारी मन से पविलियन की ओर लौटे. लेकिन उन्हें लौटना पड़ेगा. बड़ी संख्या में फैंस वैभव को देखने आए थे लेकिन अब उन्हें भी निराश होना पड़ेगा. शिराज का जश्न आपको बताएगा कि आखिर यह कितनी बड़ी कामयाबी है. वैभव के आउट होने के बाद ओपनर प्रभसिमरन सिंह भी दो रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद प्रियांश आर्या और रुतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम को संभालने का काम किया. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े. प्रियांश 32 गेंद पर 32 रन बनाकर रन-आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया. खबर लिखे जाने तक भारत ए ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 69 रन बना लिए थे.

वैभव की बात करें तो उन्होंने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाए थे. वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्हें ऑरेंज कैप भी मिला था. इसके अलावा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया था. वैभव ने 72 छक्के लगाए थे. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने इससे पहले आईपीएल के एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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