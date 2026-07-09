वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में एक और फ्लॉप शो, जोफ्रा आर्चर का बने शिकार

भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन जारी है. इंग्लैंड में लगातार तीसरे मैच में वैभव का बल्ला खामोश रहा. गुरुवार को खेले गए चौथे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनका विकेट जोफ्रा ऑर्चर के नाम रहा. जोफ्रा ऑर्चर ने इस सीरीज में दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाया है.

चौथे टी-20 मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई. दूसरे ओवर में जोश टंग के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर दिखाए. अभिषेक शर्मा ने ओवर की पहली बॉल पर चौका लगाया, वहीं ओवर की पांचवीं और छठी बॉल पर वैभव सूर्यवंशी ने पहले चौका और फिर छक्का लगाया. वैभव से इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद थी और वह इस तरफ बढ़ रहे थे, मगर तीसरे ओवर में जोफ्रा ऑर्चर ने वैभव की पारी का अंत कर दिया.

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15 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर पवेलियन लौटे. ऑर्चर की बैक ऑफ लेंथ गेंद जो पांचवें स्टंप की लाइन में थी, जिसे वैभव ने पुल का प्रयास किया लेकिन गेंद सिर्फ़ ऊंची गई और मिड ऑन के फ़ील्डर सैम करन ने आसान कैच लपका. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बना सके.

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तीन मैच में वैभव ने बनाए हैं 42 रन

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में डेब्यू किया था. वह इस सीरीज में अब तक तीन मैच खेल चुके हैं. सीरीज के तीन मैच में वैभव सूर्यवंशी के नाम सिर्फ 42 रन है, जिसमें 15 रन ही उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. उन्होंने यह रन 14.00 की औसत और 168 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी अपने पहले मैच में 14 रन बना सके थे, वहीं दूसरे मैच में उन्होंने 13 रन की पारी खेली थी.