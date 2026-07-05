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भारत के लिए डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट, जानें क्या लिखा ?

वैभव (15 साल 99 दिन) ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा. सचिन ने भारत की जर्सी में अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला 16 साल 205 दिन की उम्र में खेला था

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 05, 2026, 03:01 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 03:01 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 03:01 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi on debut

Vaibhav Sooryavanshi on debut

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत के लिए डेब्यू करते हुए इतिहास रचा. वह टीम इंडिया की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया.

हालांकि अपने पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी बड़ी इनिंग नहीं खेल सके और सिर्फ 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हो गए. इस मैच के उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और साथी खिलाड़ियों का आभार जताते हुए बड़ी बात कही है.

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वैभव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा ?

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद फैंस, टीम के साथियों और सीनियर खिलाड़ियों का धन्यवाद किया है. मैच के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ की स्टोरी पर भारत की जर्सी में अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए 15 साल के इस बल्लेबाज ने कहा कि नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है और जब भी जरूरत होगी, वह अपना बेस्ट देते रहेंगे.

उन्होंने लिखा, मेरे सभी शुभचिंतकों और सीनियर्स को आपके लगातार प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं अपने देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका पाकर सच में बहुत शुक्रगुजार हूं,और मैं हमेशा अपनी टीम के लिए हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का हर चीज के लिए धन्यवाद.

वैभव ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

वैभव (15 साल 99 दिन) ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा. सचिन ने भारत की जर्सी में अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला 16 साल 205 दिन की उम्र में खेला था. डेब्यू मुकाबले में वैभव ने 10 गेंदों में 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में स्टंप हुए. उन्होंने अपनी इस पारी में 2 छक्के लगाए.

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सात सबसे युवा खिलाड़ी, पहले नंबर पर नहीं है वैभव सूर्यवंशी

टीम इंडिया को मिली हार

भारतीय टीम को दूसरे टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 190 रन लगाए. भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 43 और ईशान किशन ने 49 रनों की दमदार पारी खेली. इंग्लैंड ने 191 रनों के लक्ष्य को एक ओवर शेष रहते हुए ही छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया.इंग्लिश टीम की ओर से जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में 76 रनों की नाबाद पारी खेली.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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