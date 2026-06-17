2 बार मिला जीवनदान फिर भी सस्ते में आउट हुए वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी के लिए नीली जर्सी में लिस्ट ए का सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है. भारत-ए के लिए वह चार मैच खेल चुके हैं. लेकिन अभी तक उनके बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं निकली है. श्रीलंका में खेली जा रही ट्राएंगुलर सीरीज में बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज शुरुआत तो अच्छी कर रहा है लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहा. बुधवार, 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अच्छी शुरुआत की. उन्हें दो बार जीवनदान भी मिला. लेकिन वह इसका कोई बड़ा फायदा नहीं उठा सके.

सूर्यवंशी को आज किस्मत का साथ मिल रहा था. लगा कि आज जैसे वह कुछ खास कर पाएंगे. और जो उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं वे आज पूरी होंगी. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. वह दो बार किस्मत से मिले इन मौकों को भुना नहीं पाए. उनकी किस्मत ने आखिर साथ देना छोड़ दिया. और वह ट्राएंगुलर सीरीज के इस मुकाबले में 38 रन बनाकर आउट हो गए. दाम्बुला में खेले जा रहे इस मैच में कैच आउट हो गए.

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15 साल के इस बल्लेबाज ने पारी की शुरुआत अच्छी नहीं की. कुछ ही गेंदों के अंतराल पर उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार जीवनदान मिला. पहली बार सूर्यवंशी खाता खोले बिना बैकवर्ड पॉइंट पर लपके गए. हालांकि तीसरे अंपायर ने रीप्ले में देखा कि फील्डर ने कैच सही तरीके से पूरा नहीं किया. गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा था. यानी वैभव को पहला मौका मिला.

कुछ गेंद बाद ही वैभव को एक और मौका मिला. इस बार फील्डर ने स्क्वेअर लेग पर उनका कैच छोड़ दिया. दो बार जीवनदान मिलने के बाद वैभव ने कुछ अच्छे शॉट लगाए. लेकिन इन मौकों का वह फायदा नहीं उठा पाए. वह 28 गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें फरीदुन दाउदजई ने पारी के 8वें ओवर में कैच किया. एक बार फिर वह पारी का मुश्किल वक्त निकालने के बाद कैच आउट हो गए.

इससे पहले तीन मैचों में भी वह अच्छा खेल नहीं दिखा पाए थे. 9 जून को श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे. इसके बाद अफगानिस्तान ए के खिलाफ 44 और श्रीलंका ए के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 21 रन की पारी खेली थी.