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महज 3 से चूके वैभव सूर्यवंशी, प्रफुल्ल हिंगे के ओवर में लगाई चौके-छक्कों की झड़ी, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए. उन्होंने 97 रन की पारी खेली. वह शतक बनाने से चूक गए. वह क्रिसे गेल का आईपीएल का सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 27, 2026, 10:07 PM IST

Published On May 27, 2026, 10:07 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 10:07 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi Praful Hinge Chris Gayle

वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली. 97 रन की पारी खेली.

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार, 27 मई को अपने बल्ले से धमाल मचा दिया. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के इस ओपनर ने न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बनाए. वह दुर्भाग्यशाली रहे कि आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 30 गेंद पर शतक बनाया था. उस मैच में उन्होंने 175 रन की पारी खेली थी. वैभव इन दोनों रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े थे.

स्कोरकार्ड- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, एलिमिनेटर

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प्रफुल्ल हिंगे की हुई जमकर धुनाई

इसी क्रम में उन्होंने प्रफुल्ल हिंगे के एक ओवर की खूब धुनाई की. इस ओवर की आखिरी गेंद पर हालांकि हिंगे ने अपना बदला ले लिया लेकिन तब तक वैभव बड़ा नुकसान कर चुके थे. इस ओवर 29 रन बने थे जिसमें से 28 तो वैभव ने बनाए थे. हिंगे वही गेंदबाज हैं जिन्होंने लीग में इन दोनों टीमों के पहले मैच में वैभव को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. लेकिन दोनों टीमों के अगले मैच में वैभव ने चार छक्कों के साथ हिंगे का स्वागत किया था. आज भी बाएं हाथ का यह तूफानी बल्लेबाज इसी मूड में था.

प्रफुल्ल हिंगे के ओवर में लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

यह पारी का आठवां ओवर था. दूसरी गेंद पर वैभव के सामने हिंगे आए. इससे पहले पिछले ओवर की ओवर में साकिब की लगातार दो गेंदों पर वैभव चौका और छक्का लगाकर आए थे. और इस ओवर में उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. स्लोअर गेंद को वैभव ने पिछला घुटना जमीन पर टिकाकर फाइन-लेग के ऊपर से छक्का मारा. अगली गेंद वाइड रही. और फिर उससे अगली गेंद पर वैभव ने कवर पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया. डीप में कोई फील्डर नहीं था. और हिंगे ने फिर भी शॉर्ट ऐंड वाइड फेंकने का इरादा किया. गेंद बहुत छोटी नहीं थी लेकिन वैभव के पास उस पर आक्रामक प्रहार करने के लिए पर्याप्त जगह और ताकत थी.

ओवर की चौथी गेंद पर हिंगे ने स्लो गेंद का प्रयोग करना चाहा. गेंद उनके हाथ से फिसल गई. नो-बॉल. हाई फुल टॉस को वैभव ने किसी तरह शॉर्ट फाइन लेग के करीब से बाउंड्री के पार भेजा. हिंगे को वॉर्निंग मिली.

फिर फ्री हिट पर छक्का और सेंचुरी के करीब पहुंचे वैभव

अगली गेंद फ्री हिट थी. हालांकि वैभव जिस अंदाज में खेल रहे थे उन्हें फ्री हिट होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था. लेकिन फ्री हिट तो पूरा-पूरा न्योता था गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का. वैभव ने ऐसा किया भी. लो फुल-टॉस और वैभव ने उसे डीप स्क्वेअर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार. फील्डर ने छलांग लगाई लेकिन गेंद उनसे काफी ऊपर थी. वैभव अब 90 की दहाई में पहुंच चुके थे.

ओवर की पांचवीं गेंद और एक और छक्का. 28 गेंद 97 रन. कैरेबियाई द्वीप में कहीं बैठे क्रिस गेल अगर इस 15 साल के लड़के को खेलते हुए देख रहे होंगे तो जरूर खुश हो रहे होंगे. आखिर इतनी कम उम्र में वैभव ने क्रिकेट के मैदान पर धमाल-कमाल जो मचा रखा है.

जब रिकॉर्ड से चूके वैभव सूर्यवंशी

अगली गेंद पर एक बाउंड्री गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी. सभी की निगाह मैदान पर. और दिल में उम्मीद कि वैभव, बस इस गेंद पर चौका या छक्का. हिंगे की गेंद शॉर्ट थी. और ऑफ स्टंप से बाहर भी. वैभव ने उसे अपर-कट करना चाहा. यह शॉट जो ज्यादातर मौकों पर उनके बल्ले के बीच में लगता है और गेंद स्टैंड में गिरती है. लेकिन इस बार बल्ले के किनारे से लगी. और डीप थर्ड मैन पर खड़े स्मरण रविचंद्रन ने कुछ कदम आगे बढ़कर आसान सा कैच किया. वैभव की इस पारी का अंत हुआ. 29 गेंद 97 रन. 5 चौके और 12 छक्के. मैदान पर सनराइजर्स के लिए आई वैभव नाम की सुनामी शांत हो चुकी थी. 13 साल पुराना क्रिस गेल का रिकॉर्ड कायम रहा.

हालांकि सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का गेल का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया. गेल ने आईपीएल 2012 के सीजन में 59 छक्के लगाए थे. सूर्यवंशी के नाम अब आईपीएल में 65 छक्के लगाए थे.

क्या रहा था पिछले मैचों में जब सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स की हुई थी भिड़ंत

अप्रैल की 13 तारीख थी. और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 21वां मैच खेला जा रहा था. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी. सनराइजर्स ने 216 रन का स्कोर बनाया था और राजस्थान के सामने लक्ष्य था 217. उन्हें अपने ओपनर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से बहुत उम्मीदें थीं. 15 साल के सूर्यवंशी खास तौर पर बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे. लेकिन विदर्भ से आने वाले दाएं हाथ के पेसर प्रफुल्ल हिंगे ने उन्हें पहली ही गेंद पर आउट किया. राजस्थान मैच हार गया.

इसके बाद 25 अप्रैल को जब इन दोनों टीमों का दूसरा मैच हुआ तो वैभव ने हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार चार छक्के लगाए थे. इस मैच में वैभव ने 37 गेंद पर 103 रन बनाए थे. राजस्थान ने 229 रन का टारगेट दिया था जिसे 9 गेंद पहले रहते सनराइजर्स ने हासिल कर लिया था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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