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तेंदुलकर, कोहली से भी बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं सूर्यवंशी... दिग्गज खिलाड़ी की भविष्यवाणी

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की, इसके बाद उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में भी शामिल किया गया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 12, 2026, 02:32 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 02:32 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 02:32 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi

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भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह बनाई है. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे के साथ- साथ एशियन गेम्स के लिए भी चुना गया है. भारत के इस युवा सनसनी की हर तरफ चर्चा हो रही है. इस बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. डेल स्टेन का मानना है कि भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने करियर के अंत तक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की, इसके बाद उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में भी शामिल किया गया है.

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‘भारतीय क्रिकेट के लिए किसी खजाने की तरह है सूर्यवंशी’

स्टेन ने एसए20 की ओर से पांचवें सत्र से पहले आयोजित बातचीत में कहा, सूर्यवंशी अलग ही स्तर के खिलाड़ी हैं, वह अभी कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से बेहतर हैं, वह एक ‘बॉय वंडर’ हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए किसी खजाने की तरह है.

‘सचिन और कोहली जैसे दिग्गजों से बड़ा बन सकता है सूर्यवंशी’

उन्होंने आगे कहा, सचिन और कोहली जैसे दिग्गजों की बात करें तो यह बच्चा आगे चलकर उनसे भी बड़ा बन सकता है, लेकिन जरूरी है कि उसे सही तरीके से संभाला जाए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी सावधानी भी जरूरी होती है, अगर उसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो हम उसे खो भी सकते हैं.

‘वह बेहतरीन बॉल स्ट्राइकर है’

स्टेन ने कहा कि सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत बेहतरीन गेंदबाजी को भी सहजता से हिट करने की क्षमता है. उन्होंने कहा, वह बेहतरीन बॉल स्ट्राइकर हैं, भारत में अच्छे विकेट और छोटे मैदानों का उसने बहुत अच्छे से फायदा उठाया है, वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं.

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‘उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है’

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 699 विकेट लेने वाले स्टेन का मानना है कि सही रणनीति से उन्हें रोका भी जा सकता है. उन्होंने कहा, अगर बल्लेबाज के अंदर थोड़ा डर पैदा किया जाए तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है. उन्होंने कहा, कगिसो रबाडा ने उसके खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, उसे बाउंसर गेंदों से परखना होगा और वह अभी बहुत युवा है, केवल 14-15 साल का है, अगर आप खेल में थोड़ा ‘डर का तत्व’’ डाल सकें तो क्रिकेट वास्तव में एक ऐसा खेल है जिसमें यह अहम भूमिका निभाता है. उन्होंने कहा, अगर आप खेल में डर के साथ उतरते हैं, यानी किसी खिलाड़ी से खौफ महसूस करते हैं तो गेंदबाजी करने या बल्लेबाजी करने का डर भी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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डेल स्टेन ने की विराट कोहली की भी तारीफ

डेल स्टेन ने 37 साल के दिग्गज विराट कोहली की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, कोहली का मानसिक स्तर और लगातार प्रदर्शन करने की भूख उन्हें खास बनाती है, उनमें वही आत्म-प्रेरणा है जो मेरे समय के खिलाड़ियों में भी थी, बदलते टी20 क्रिकेट पर स्टेन ने कहा कि गेंदबाजों को विविधता के साथ-साथ सही समय पर सही गेंद का इस्तेमाल करना सीखना होगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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