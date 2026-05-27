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वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी SRH, RR ने एलिमिनेटर में 47 रन से जीता मैच

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में पहुंच गई है. जहां उसका मैच गुजरात टाइटंस के साथ होगा.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 27, 2026, 11:48 PM IST

Published On May 27, 2026, 11:48 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 11:48 PM IST

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. जिसमें वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी में हैदराबाद तबाह हो गई. सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल के तूफानी अर्धशतक के बाद जोफ्रा आर्चर की धारदार गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया.रॉयल्स के 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 19.2 ओवर में 196 रन पर सिमट गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. वही राजस्थान की टीम क्वालीफायर-2 में पहुंच गई. जहां उसका सामना गुजरात टाइटंस से होगा. जो क्वालीफायर-1 मैच में आरसीबी के हाथों 92 रनों की हार झेलकर आ रही है.

चंडीगढ़ में आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए. आरआर को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की. वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की पारी खेली. जबकि जायसवाल ने 29 गेंदों में 29 रन जुटाए. आरआर ने 137 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे.

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यहां से कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदार की. ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए. इनके अलावा, डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने 12-12 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले. इसके अलावा, ईशान किशन, शिवांग कुमार और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

आर्चर के आगे हैदराबाद ने टेके घुटने

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवरों में 196 रन पर सिमट गई. इस टीम को दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया था. जिसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेड के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी. लेकिन ईशान (33) के पवेलियन लौटते ही टीम बिखर गई.

आलम ये रहा कि एसआरएच ने 6.5 ओवरों में अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. अभी तक टीम के खाते में सिर्फ 81 रन ही जुड़े थे. इसके बाद सलिल अरोड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. नितीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की पारी खेली. शिवांग कुमार ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यश राज ने 1 विकेट प्राप्त किया.

Bhaskar Tiwari

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