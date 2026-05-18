कैफ ने बताई वैभव की सबसे बड़ी कमी, इसके बिना टीम इंडिया में एंट्री होगी मुश्किल

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया है. पंद्रह साल के इस बल्लेबाज ने दुनियाभर में अपने प्रशंसक बना लिए हैं. वह बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं और उनके इस आक्रामक अंदाज की तारीफ भी सभी करते हैं. लेकिन उनके खेल की एक चीज ऐसी है जो अब सवालों के घेरे में है. और मोहम्मद कैफ जैसे पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि इस लिहाज से सूर्यवंशी अभी तैयार नहीं हैं.

‘वैभव को फील्डिंग पर काम करने की जरूरत’

आधिकारिक प्रसारणकर्णा जियो हॉटस्टार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि फील्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां वैभव को काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब युवा खिलाड़ियों को खोजा जाए तो फील्डिंग को भी नजर में रखा जाए. अपने दौर के कमाल के फील्डर रहे कैफ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि स्काउट्स को खिलाड़ियों की स्काउटिंग करते समय फील्डिंग टेस्ट भी लेना चाहिए. स्काउट्स अच्छे खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं. वे एक अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन मैंने वैभव सूर्यवंशी को अभी तक एक भी कैच लेते हुए नहीं देखा है.’

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कैफ ने जोर देकर कहा, ‘अगर वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फील्डिंग क्षमता में सुधार करना होगा. उन्हें पहले फील्डिंग टेस्ट पास करना होगा.’ वैभव ने रविवार को दिल्ली कैपटिल्स के खिलाफ मैच में कैच छोड़ा था. इसे लेकर भी कैफ ने कॉमेंट किया. उन्होंने कहा, ‘गेंद उन तक अच्छी हाइ़ट पर आई थी. मैं समझ सकता हूं कि जब एक बल्लेबाज फ्लिक शॉट खेलता है तो फील्डर के लिए यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है.’

बल्लेबाजी से वैभव कमाल लेकिन फील्डिंग पर सवाल

‘चैंपियंस वाली कॉमेंट्री’ कार्यक्रम के दौरान कैफ ने कहा, ‘खास तौर पर जब गेंद बल्ले से लगती है तो फील्डर के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होता. लेकिन वहां साहिल पारेख ने जो शॉट खेला गेंद सूर्यवंशी तक अच्छी हाइट पर आई थी. सूर्यवंशी ने सही पोजिशन में आकर एक अच्छा काम किया. लेकिन वह उसे अमल में लाने में असफल रहे. वहां सूर्यवंशी को वह कैच करने के लिए जम्प लेने की कोई जरूरत नहीं थी. वह उस गेंद को कमर की हाइट पर पकड़ सकते थे. लेकिन वह चूक गए. वैभव बल्ले से बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन बात जब फील्डिंग की आती है तो वह अभी तैयार नहीं हैं.’

राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स ने पांच विकेट पर 193 रन का स्कोर बनाया. दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में पांच विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया. दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स दोनों के 12 अंक हैं. हालांकि दिल्ली ने 13 और राजस्थान ने 12 मैच खेले हैं.