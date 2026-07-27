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IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी को यहां करना होगा सुधार, VVS Laxman ने दी बड़ी सलाह

भारतीय टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिटनेस पर लगातार काम करते रहना होगा. वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में 81 रन की पारी खेली.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 27, 2026, 01:49 PM IST

Published On Jul 27, 2026, 01:49 PM IST

Last UpdatedJul 27, 2026, 01:49 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी पर वीवीएस लक्ष्मण ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. सिर्फ 49 गेंद की इस पारी में उन्होंने 8 चौके और चार छक्के लगाए. हरारे में खेली गई उनकी इस पारी की हर ओर तारीफ हो रही है. लेकिन इस बीच भारतीय टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण ने वैभव को एक सलाह भी दी है. लक्ष्मण ने कहा है कि 15 साल के इस खिलाड़ी को लगातार अपनी फिटनेस में सुधार करते रहना होगा. वैभव ने इस सीरीज में दो हाफ सेंचुरी लगाईं. वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 और अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया. हालांकि इंग्लैंड में खेले गए अपने तीन मैचों में वह कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने 14,13 और 15 रन की पारियां खेलीं. जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव ने अपनी लय हासिल की. और पहले वह तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अर्धशतक जमाए.

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इसके अलावा वैभव ने फील्डिंग में भी योगदान दिया. उन्होंने तीसरे मैच में मयंक यादव की गेंद पर ब्रायन बैनेट का अच्छा कैच पकड़ा.

सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मण ने बताया कि कौन सा वह क्षेत्र है जहां इस खिलाड़ी को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है.

लक्ष्मण ने कहा, ‘एक ऐसा क्षेत्र जहां हम सब चाहते हैं कि वह थोड़ा बेहतर करे वह ओवरऑल फिटनेस है. वह बहुत युवा लड़का है. वह खुद भी खेल के हर क्षेत्र में बेहतर होना चाहता है. आज भी जब उसे चोट (डीप स्क्वेअर लेग पर फील्डिंग करते हुए) लगी तब भी वह मैदान पर रुकना चाहता था. हमारे फिजियो ने उसे बाहर आने के लिए कहा. टीम के लिए हर पैमाने में योगदान देने को वह हमेशा आतुर रहते हैं.’

सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए और शतक से चूक गए. लक्ष्मण ने वैभव सूर्यवंशी के भीतर अच्छा करने की भूक की तारीफ की. उन्होंने बताया कि तीसरे टी20 इंटरनेशनल में शतक न पूरा कर पाने का मलाल वैभव के अंदर है. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज किसी फुल-मेम्बर टीम के खिलाफ हाफ-सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं.

लक्ष्मण ने कहा, ‘जिस तरह से सीरीज खेली गई उससे मुझे कोई हैरानी नहीं है. वह इस बात को लेकर काफी दुखी था कि वह शतक नहीं लगा सका. लेकिन हमने उसे बताया कि यह पहली या आखिरी मौका नहीं था. वह शतक बना लेगा. उसका बहुत लंबा करियर बाकी है. और उसका एटिट्यूड लगातार सीखते रहने और बेहतर होते रहने वाला है. मुझे पूरा यकीन है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा. उसके पास ऐसा करने की पूरी क्षमता और संभावना है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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