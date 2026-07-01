IND VS ENG: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में नहीं मिली जगह, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

भारत और इंग्लैंड की टीम बुधवार को पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में क्रिकेट फैंस को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद थी, मगर उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली. वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. फैंस ने बीसीसीआई के साथ टीम मैनजमेंट, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को निशाने पर लिया.

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. भारत के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की. संजू सैमसन लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे और सिर्फ 01 रन बना सके. सैमसन के फ्लॉप शो के बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने को लेकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा.

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सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

No Vaibhav again,not to watch India will loose,Gambhir&Agarkar made India equal to teams like Zimbabwe due to their ego.Both not achieved anything great in their careers,current indian team worried if Vaibhav performs current team worried what will they doUseless mgmt & selectors — Sundeep (@sundeep2306) July 1, 2026

Vaibhav Sooryavanshi has now watched three consecutive T20Is from the bench.



India lost 0–2 to Ireland, reached England, and still found no place for the most explosive young batter in the squad.



If he is not ready, why select him?



If he is ready, why keep protecting the… pic.twitter.com/qwwhAuITAw — Rao Amit 🇮🇳 (@RoyalRao47) July 1, 2026

I think intentionally you people are not including vaibhav sooryavanshi so that once he plays you can't drop him due to his talent @GautamGambhir @imAagarkar @ShreyasIyer15 please let him play wheather you defeat anather series no one won't mind if he play — Common man (@Common_m_v) July 1, 2026

Vaibhav Sooryavanshi deserved his place in Indian team with his extraordinary continuous performances in IPL and U19 and other tournaments. @BCCI @ShreyasIyer15 @GautamGambhir are doing nothing but trying to destroy a super talented 15 yrs old kid.. hope Sooryavanshi isn't… https://t.co/Uj4bEyZbsM — ShashanK ChoudharY (@Shashank_Chy) July 1, 2026

IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने नंबर-1, सूर्या- क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ा

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 में भारत की प्लेइंग-11

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती