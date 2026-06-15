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14, 44 और 21, एक बार फिर नाकाम रहे सूर्यवंशी, अच्छी शुरुआत का नहीं उठा सके फायदा

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज के मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की लेकिन इसके बाद वह आउट हो गए. सोमवार, 15 जून को दाम्बुला में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव ने 14 गेंद पर 21 रन की पारी खेली....

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 15, 2026, 02:20 PM IST

Published On Jun 15, 2026, 02:20 PM IST

Last UpdatedJun 15, 2026, 02:20 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi out on 21

Vaibhav Sooryavanshi out on 21

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज के मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की लेकिन इसके बाद वह आउट हो गए. सोमवार, 15 जून को दाम्बुला में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव ने 14 गेंद पर 21 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया. वैभव जब मैच में सेट होते दिख रहे थे तभी उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया.

चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर वैभव ने सहान आर्चचिंगे की गेंद पर अपना संयम खो दिया. उन्होंने गेंद को उसकी लाइन में ही हिट करना चाहा. लेकिन गेंद की लेंथ वैसी नहीं थी. गेंद हल्की सी डिप हुई और साथ ही उसमें टर्न भी था. और वैभव जो गेंद को सीधा मारना चाहते थे वह उसे पॉइंट की दिशा में स्लाइस कर बैठे. वहां खड़े वानुजा सहान ने कमाल का कैच किया. सूर्यवंशी बेशक अपने शॉट से खफा थे. लेकिन अब देर हो चुकी थी.

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भारत की टीम इस मैच में 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी. टीम ने 49.2 ओवर में 265 बनाए. सूर्यांश शेगड़े ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. विपराज निगम ने 49 गेंद पर 51 रन की पारी खेली.

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का श्रीलंका में खेली जा रही ट्राएंगुलर ए सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. आईपीएल के इस सीजन में वैभव ने 776 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 237 से ज्यादा का था. वैभव को इस प्रदर्शन के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय सीनियर टीम के लिए चुना गया है. हालांकि इससे पहले भारत ए के लिए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच सीरीज में वैभव अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं. यह वनडे फॉर्मेट में सीरीज खेली जा रही है. और वैभव के लिए इस नए फॉर्मेट से तालमेब बैठा पाना शायद मुश्किल हो रहा है.

इस सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 14 रन बनाए. वहीं अफगानिस्तान ए के खिलाफ 44 रन की पारी खेली. इसके बाद आज, सोमवार 15 जून को उन्होंने 21 रन बनाए. यानी वैभव की पारी शुरुआत तो लेती है लेकिन वह उस रफ्तार को कायम नहीं रख पाते.

क्या करना होगा वैभव को
वैभव को यह समझना होगा कि ए टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले की सीढ़ी है. और यहां उन्हें विश्व-स्तरीय गेंदबाज और अलग पिचों का अनुभव होगा. और साथ ही 50 ओवर फॉर्मेट की डिमांड अलग होती है. यहां आक्रमता तो चाहिए लेकिन कई बार परिस्थियों से तालमेल बैठाना जरूरी होता है. यहां 120 नहीं 300 गेंद मिलती रन बनाने के लिए. वैभव भले ही इतना खुलकर ही खेलें जितना वह खेलते हैं. आखिर इसी से उन्हें पहचान मिली है. लेकिन कई बार परिस्थिति को समझना अहम हो जाता है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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