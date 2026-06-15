14, 44 और 21, एक बार फिर नाकाम रहे सूर्यवंशी, अच्छी शुरुआत का नहीं उठा सके फायदा

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज के मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की लेकिन इसके बाद वह आउट हो गए. सोमवार, 15 जून को दाम्बुला में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव ने 14 गेंद पर 21 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया. वैभव जब मैच में सेट होते दिख रहे थे तभी उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया.

चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर वैभव ने सहान आर्चचिंगे की गेंद पर अपना संयम खो दिया. उन्होंने गेंद को उसकी लाइन में ही हिट करना चाहा. लेकिन गेंद की लेंथ वैसी नहीं थी. गेंद हल्की सी डिप हुई और साथ ही उसमें टर्न भी था. और वैभव जो गेंद को सीधा मारना चाहते थे वह उसे पॉइंट की दिशा में स्लाइस कर बैठे. वहां खड़े वानुजा सहान ने कमाल का कैच किया. सूर्यवंशी बेशक अपने शॉट से खफा थे. लेकिन अब देर हो चुकी थी.

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भारत की टीम इस मैच में 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी. टीम ने 49.2 ओवर में 265 बनाए. सूर्यांश शेगड़े ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. विपराज निगम ने 49 गेंद पर 51 रन की पारी खेली.

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का श्रीलंका में खेली जा रही ट्राएंगुलर ए सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. आईपीएल के इस सीजन में वैभव ने 776 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 237 से ज्यादा का था. वैभव को इस प्रदर्शन के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय सीनियर टीम के लिए चुना गया है. हालांकि इससे पहले भारत ए के लिए श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच सीरीज में वैभव अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं. यह वनडे फॉर्मेट में सीरीज खेली जा रही है. और वैभव के लिए इस नए फॉर्मेट से तालमेब बैठा पाना शायद मुश्किल हो रहा है.

इस सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 14 रन बनाए. वहीं अफगानिस्तान ए के खिलाफ 44 रन की पारी खेली. इसके बाद आज, सोमवार 15 जून को उन्होंने 21 रन बनाए. यानी वैभव की पारी शुरुआत तो लेती है लेकिन वह उस रफ्तार को कायम नहीं रख पाते.

क्या करना होगा वैभव को

वैभव को यह समझना होगा कि ए टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले की सीढ़ी है. और यहां उन्हें विश्व-स्तरीय गेंदबाज और अलग पिचों का अनुभव होगा. और साथ ही 50 ओवर फॉर्मेट की डिमांड अलग होती है. यहां आक्रमता तो चाहिए लेकिन कई बार परिस्थियों से तालमेल बैठाना जरूरी होता है. यहां 120 नहीं 300 गेंद मिलती रन बनाने के लिए. वैभव भले ही इतना खुलकर ही खेलें जितना वह खेलते हैं. आखिर इसी से उन्हें पहचान मिली है. लेकिन कई बार परिस्थिति को समझना अहम हो जाता है.