Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज का दूसरा मैच आज, गुरुवार 11 जून को खेला जा रहा है. यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जा रहा है. 50 ओवर के इस मैच में नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर थीं. अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया....
Published On Jun 11, 2026, 11:39 AM IST
Last UpdatedJun 11, 2026, 11:39 AM IST
भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज का दूसरा मैच आज, गुरुवार 11 जून को खेला जा रहा है. यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जा रहा है. 50 ओवर के इस मैच में नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर थीं. अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया.
भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को हराया था. भारत ने मैच 8 रन से जीता था. वैभव उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे. ऐसे में आज उनसे धमाकेदार पारी की उम्मीद थी. आज उन्होंने इसे कुछ हद तक पूरा किया. वैभव ने 22 गेंद पर 44 रन की पारी खेली. वह बदकिस्मत रहे कि अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी नहीं कर सके लेकिन अपनी इस पारी में उन्होंने कई कमाल के शॉट खेले.
वैभव की बैटिंग देखकर दर्शक और भारतीय टीम काफी खुश लग रही थी. श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सस्ते में आउट हुए थे लेकिन यहां पूरी लय और रंग में दिख रहे थे.
वैभव ने धमाकेदार आगाज किया था. वैभव ने अपनी पारी का आगाज ही बाउंड्री के साथ किया. अगली गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया. अपनी पारी में उन्होंने कुल 9 चौके लगाए. उन्हें खेलते देख देखकर लग रहा था कि वह आज बडी़ पारी खेलेंगे. गेंद उनके बल्ले से बीच में लग रही थी. और वह आसानी से गैप भी तलाश रहे थे. वैभव सूर्यवंशी वनडे में टी20 अंदाज में खेल रहे थे. ठीक वैसे ही जैसा हमने उन्हें आईपीएल 2026 में खेलते हुए देखा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाए थे.
ऐसे वक्त पर जब वैभव सेट हो गए थे तभी वह एक चूक कर गए. धमाकेदार शॉट लगाने वाले वैभव ने डेलिकेट टैप करना चाहा. अब्दुल्ला अहमदजई जब भारतीय पारी का सातवां ओवर फेंकने आए तो उन्होंने पहली ही गेंद शॉर्ट पिच फेंकी. वह राउंड द विकेट आए और गेंद को वैभव के शरीर के करीब रखा. उन्होंने इतनी जगह नहीं दी कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज हाथ खोल सके.
FIRST BALL. FOUR. ROUTINE. 😅— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 11, 2026
Vaibhav Sooryavanshi wasting no time once again. 💥
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सूर्यवंशी ने उस गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से खेलना चाहा. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर इशाक रहीमी के दस्तानों में गई. सूर्यवंशी समझ गए थे कि वह गलती कर गए हैं. वह हताशा और निराशा में कुछ देर वहीं खड़े रहे. उन्हें यकीन नहीं हुआ कि गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई है. अपनी इस पारी का शानदार आगाज करने के बाद भी उसे बड़ा न बना पाने का मलाल तो वैभव को जरूर रहा होगा.