Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

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भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज का दूसरा मैच आज, गुरुवार 11 जून को खेला जा रहा है. यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जा रहा है. 50 ओवर के इस मैच में नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर थीं. अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया....

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 11, 2026, 11:39 AM IST

Published On Jun 11, 2026, 11:39 AM IST

Last UpdatedJun 11, 2026, 11:39 AM IST

भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राएंगुलर सीरीज का दूसरा मैच आज, गुरुवार 11 जून को खेला जा रहा है. यह मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जा रहा है. 50 ओवर के इस मैच में नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर थीं. अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को हराया था. भारत ने मैच 8 रन से जीता था. वैभव उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए थे. ऐसे में आज उनसे धमाकेदार पारी की उम्मीद थी. आज उन्होंने इसे कुछ हद तक पूरा किया. वैभव ने 22 गेंद पर 44 रन की पारी खेली. वह बदकिस्मत रहे कि अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी नहीं कर सके लेकिन अपनी इस पारी में उन्होंने कई कमाल के शॉट खेले.

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वैभव की बैटिंग देखकर दर्शक और भारतीय टीम काफी खुश लग रही थी. श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सस्ते में आउट हुए थे लेकिन यहां पूरी लय और रंग में दिख रहे थे.

वैभव का धमाकेदार अंदाज, पहली 2 गेंद पर लगाईं बाउंड्री

वैभव ने धमाकेदार आगाज किया था. वैभव ने अपनी पारी का आगाज ही बाउंड्री के साथ किया. अगली गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया. अपनी पारी में उन्होंने कुल 9 चौके लगाए. उन्हें खेलते देख देखकर लग रहा था कि वह आज बडी़ पारी खेलेंगे. गेंद उनके बल्ले से बीच में लग रही थी. और वह आसानी से गैप भी तलाश रहे थे. वैभव सूर्यवंशी वनडे में टी20 अंदाज में खेल रहे थे. ठीक वैसे ही जैसा हमने उन्हें आईपीएल 2026 में खेलते हुए देखा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाए थे.

अहमदजई ने अपनी चतुराई से वैभव को फंसाया

ऐसे वक्त पर जब वैभव सेट हो गए थे तभी वह एक चूक कर गए. धमाकेदार शॉट लगाने वाले वैभव ने डेलिकेट टैप करना चाहा. अब्दुल्ला अहमदजई जब भारतीय पारी का सातवां ओवर फेंकने आए तो उन्होंने पहली ही गेंद शॉर्ट पिच फेंकी. वह राउंड द विकेट आए और गेंद को वैभव के शरीर के करीब रखा. उन्होंने इतनी जगह नहीं दी कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज हाथ खोल सके.

हताश और निराश हो गए वैभव सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने उस गेंद को विकेटकीपर के ऊपर से खेलना चाहा. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर इशाक रहीमी के दस्तानों में गई. सूर्यवंशी समझ गए थे कि वह गलती कर गए हैं. वह हताशा और निराशा में कुछ देर वहीं खड़े रहे. उन्हें यकीन नहीं हुआ कि गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई है. अपनी इस पारी का शानदार आगाज करने के बाद भी उसे बड़ा न बना पाने का मलाल तो वैभव को जरूर रहा होगा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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