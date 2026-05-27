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Vaibhav Sooryavanshi ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, क्रिस गेल से लेकर यशस्वी तक को छोड़ा पीछे

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है. जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 27, 2026, 08:57 PM IST

Published On May 27, 2026, 08:57 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 08:57 PM IST

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. वो प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है. हालांकि हैदराबाद के खिलाफ वैभव सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए. उनको 97 रन के स्कोर पर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार बन गए.

वैभव सूर्यवंशी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली. उनके बल्ले से 29 गेंदों पर 97 रन बनाए. जिसमें 5 चौके और 12 छक्के देखने को मिले. सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है. आईपीएल 2012 के सीजन में गेल ने 59 छक्के लगाए थे. जिस रिकॉर्ड को वैभव ने अपने नाम कर लिया है. वो इस सीजन में अबतक 65 छक्के लगा चुके हैं.

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वहीं आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो गया है. इस मामले में उन्होंने सुरेश रैना की बराबरी कर ली है. जिन्होंने आईपीएल 2014 में पंजाब किंग्स( तब किंग्स इलेवन पंजाब) के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था.

आईपीएल नॉकआउट/प्‍लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्‍लेबाज

16 – सुरेश रैना बनाम पंजाब, वानखेड़े, 2014
16 – वैभव सूर्यवंशी बनाम हैदराबाद, मुल्‍लांपुर, 2026*
17 – एडम गिलक्रिस्‍ट बनाम दिल्‍ली, सेंचुरियन, 2009
20 – एमएस धोनी बनाम मुंबई, बेंगलुरु, 2012
21 – ड्वेन स्मिथ बनाम चेन्‍नई, दिल्‍ली, 2013

यशस्वी जायसवाल का तोड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अपने साथी ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए है. जो पहले यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज था.

एक आईपीएल सीजन में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन

680 – वैभव सूर्यवंशी (आरआर, 2026)*
625 – यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)
616 – शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)
573 – रियान पराग (आरआर, 2024)
549 – प्रभसिमरन सिंह (पीबीकेएस, 2025)

Bhaskar Tiwari

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