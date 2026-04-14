वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ी खबर, BCCI देगा तोहफा, टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड!

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
वैभव सूर्यवंशी के लिए अच्छी खबर, BCCI जल्द देने वाला है बड़ा तोहफा, टूट जाएगा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड!
युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही बड़ा इनाम मिल सकता है. आईपीएल और एज ग्रुप क्रिकेट मे धमाल मचा चुके बाएं हाथ के इस ओपनर को बीसीसीआई की ओर से तोहफा मिलना तय है.
वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा रखा है. अभी से अपने नाम कई कीर्तिमान कर चुके वैभव जल्द ही एक और मुकाम हासिल कर सकते हैं. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं. खबर है कि भारत के आयरलैंड दौरे के लिए इस खिलाड़ी का डेब्यू हो सकता है. आयरलैंड के लिए भारत की टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है. अजित अगरकर की अगुआई वाली सिलेक्शन कमिटी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहती है.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, ‘वह आयरलैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में चुने जाने के दावेदार हैं. सिलेक्टर्स ने उनके साथ ही कई और युवा खिलाड़ियों को चुनने का मन बनाया है.’
अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि वैभव का आयरलैंड और साल के अंत में जिम्बाब्वे के दौरे के लिए चुना जाना तय है.
वैभव ने एज-ग्रुप क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईपीएल के इतिहास में वह शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं. आईपीएल 2026 में भी वह दो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 15 गेंद पर शतक लगाया था.
आईपीएल के चैयरमैन अरुण धूमल ने भी कहा था कि वैभव भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के हकदार हैं. यह रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा के नाम है.
अरुण धूमल ने एक्स पर लिखा था, ‘इस आईपीएल 2026 के सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है. उनके प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि यह युवा खिलाड़ी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का हकदार है. यह बहुत देखने को मिलता है कि आपके पास इतने प्रतिभाशाली और इतने युवा खिलाड़ी को चुनने का मौका होगा. बेशक वह भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का हकदार है.’
भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले और इरफान पठान भी मानते हैं कि वैभव भारत की राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए तैयार नजर आते हैं.
फिलहाल भारत की पुरुष टीम के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो शेफाली वर्मा भारत की जर्सी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली सबसे युवा क्रिकेटर हैं. उन्होंने 15 साल सात महीने 27 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.
भारत को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड का भी दौरा करना है. वहां भारत को पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनमैच खेलने हैं. यह दौरा 1 जुलाई से शुरू होगा.