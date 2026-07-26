IND VS ZIM: वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया धमाल, टीम इंडिया ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप

IND VS ZIM 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी (49 बॉल में 81 रन) की धमाकेदार पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने तीसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 193 रन का टारगेट रखा था, जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 157 रन ही बना सकी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने दो लगातार सीरीज में मिली हार के बाद क्लीन स्वीप किया है. वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया. वह टी-20 इंटरनेशनल में यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं.

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193 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने ब्रायन बेनेट (00) का विकेट पहली ही बॉल पर गंवा दिया. बेन करन (20) और डियोन मायर्स (19) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके, वहीं कप्तान सिकंदर रजा ने भी निराश किया और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

रयान बर्ल और वेस्ले मेधवरे ने 60 रन की साझेदारी कर जिम्बाब्वे को मैच में वापस लाया, मगर इस साझेदारी के टूटने के बाद जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई. रयान बर्ल ने अर्धशतक लगाया और 43 बॉल में 54 रन की नाबाद पारी खेली. मेधवरे ने 28 रन का योगदान दिया. ब्रैड इवांस ने 14 रन का योगदान दिया. भारत के लिए मयंक यादव ने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए. यश ठाकुर को दो सफलता मिली. अशोक शर्मा और रवि बिश्नोई ने एक-एक विकेट चटकाया.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में थोड़ी मुश्किल पिच का सामना करना पड़ा लेकिन सूर्यवंशी ने अपनी 49 गेंदों की संयमित पारी के दौरान अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही अंदाज दिखाया जिसमें आठ चौके और चार छक्के जड़े थे. सूर्यवंशी ने धीमी शुरुआत करते हुए पहली 10 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए, फिर अगली 10 गेंदों पर 15 रन और आखिरकार उन्होंने 31 गेंद में अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया.

वैभव ने जड़ा 102 मीटर लंबा छक्का

उम्मीद के अनुरूप सूर्यवंशी की पारी में कुछ शानदार शॉट्स भी देखने को मिले. उन्होंने ब्रैड इवांस (41 रन देकर दो विकेट) की यॉर्कर पर चौका और फिर ऑफ-स्पिनर सिकंदर रजा (40 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर 102 मीटर लंबा छक्का जड़ा. ऐसा पल भी आया जब उन्होंने स्पिनर वेस्ले माधेवेरे की गेंद पर रिवर्स स्वीप करके बाउंड्री लगाई, लेकिन कुल मिलाकर उनकी यह पारी संयम भरी थी. वैभव सूर्यवंशी की पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल थे.

लगातार छठे इनिंग में फ्लॉप रहे अभिषेक

दूसरी ओर उनके सलामी जोड़ीदार अभिषेक शर्मा लगातार छठी बार खराब स्कोर पर आउट हो गए। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ताडी मारूमणी के हाथों में चली गई. अब अभिषेक की पिछली छह पारियों का स्कोर 10, 16, 3, 1, 8, 2 है. यह सिलसिला पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से शुरू हुआ था.

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सूर्यवंशी ने ईशान और अय्यर के साथ की अर्धशतकीय साझेदारी

लेकिन सूर्यवंशी ने काफी परिपक्वता दिखाई और दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन (29) के साथ 75 रन की साझेदारी की। उसके बाद उन्होंने अगले विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर (27) के साथ 50 रन की साझेदारी की. हालांकि सूर्यवंशी शतक के करीब पहुंचकर आउट हो गए. माधेवेरे की गेंद पर लांग ऑफ पर इवांस ने उनका कैच लपका. सूर्यवंशी और श्रेयस के आउट होने के बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों को रन गति बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ा जिससे अंतिम पांच ओवरों में 47 रन ही बने. रिंकू सिंह की 14 गेंद में 25 रन की छोटी लेकिन तेज पारी से भारत 200 के स्कोर के करीब पहुंचा.