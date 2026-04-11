सूर्यवंशी ने बताया बुमराह और हेजलवुड की धुनाई का सीक्रेट, बोले 'मैं सिर्फ...'

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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने बताया जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड की धुनाई का सीक्रेट, बोले 'मैं सिर्फ...'

Vaibhav Sooryavanshi Statement: वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - April 11, 2026 10:35 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi statement
Vaibhav Sooryavanshi statement

गुवाहाटी: इंडियन प्रीमियर लीग के करियर की पहली गेंद पर छक्का. शामने थे शार्दुल ठाकुर. जसप्रीत बुमराह का पहली बार सामना करते हुए छक्का. जोश हेजलवुड की पहली गेंद का सामना करते हुए चौका. यह वैभव सूर्यवंशी के कारनामे हैं. 27 मार्च को 15 साल के हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इतनी कम उम्र में जो कीर्तिमान और रेप्युटेशन बनाई है वह बाकमाल है. शुक्रवार को आईपीएल 2026 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक कमाल की पारी खेली. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली. और अपनी टीम को सीजन में लगातार चौथी जीत दिलाने मे मदद की. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वैभव अब इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. वह ऑरैंज कैप होल्डर हैं.

प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘बल्लेबाजी के दौरान मैं वही करने की कोशिश करता हूं, जो अभ्यास में करता हूं. मेरा काम नेचुरल गेम पर ध्यान देना होता है. बल्लेबाजी के दौरान मैं सिर्फ गेंद को देखता हूं, गेंदबाज को नहीं, अब गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हों या फिर जोश हेजलवुड. गेंद जैसी होती है, उसी तरह की शॉट खेलता हूं.’

क्यों दुखी हो जाते हैं वैभव सूर्यवंशी

आउट होने के बाद होने वाली निराशा पर वैभव ने कहा, ‘अगर मैं विकेट पर टिका रहता हूं तो लक्ष्य सेट करते समय 10-20 रन ज्यादा बन सकते हैं. वहीं, लक्ष्य का पीछा करते समय 2 ओवर पहले जीत सकते हैं. मैं अगर कोई गलत शॉट खेलकर आउट होता हूं, तो टीम का इससे नुकसान होता है और इसी वजह से मैं निराश होता हूं.’

वैभव ने कहा कि मुझे पापा और मेरे कोच गाइड करते रहते हैं. यहां मेरे गार्जियन रोमी सर हैं. ये सभी लोग मुझे बताते रहते हैं कि सफर बहुत लंबा है, और यह अभी शुरू हुआ है. आपको अपने प्रोसेस और अपने काम पर फोकस करना होगा. इधर-उधर देखे बिना गेम पर ध्याना लगाए रखना होगा.

मैच की बात करें तो आरआर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार के 63, विराट कोहली के 32, वेंकटेश अय्यर के 29, और रोमारियो शेफर्ड के 22 रन की मदद से आरसीबी ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे.

202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरआर को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में 21 के स्कोर पर लगा. जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद मैदान पर सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल का तूफान आया. दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 37 गेंदों में 108 रन की साझेदारी हुई. इस साझेदारी ने मैच को आरसीबी की झोली में डाल दिया था.

साझेदारी का आकर्षण वैभव सूर्यवंशी ने रहे. वैभव ने एक बार फिर 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाते हुए 26 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. वैभव की पारी ने ही मैच में अंतर पैदा किया. वैभव का विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 67 रन की साझेदारी करते हुए आरआर को 2 ओवर पहले 202 तक पहुंचाकर 6 विकेट से जीत दिला दी. जुरेल 43 गेंदों पर 3 छ्क्कों और 8 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर नाबाद रहे. जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद रहे.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादात ...Read More

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