वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर

वैभव सूर्यवंशी मंगलवार, 19 मई को उसी अंदाज में नजर आए जिसकी पहचान उन्होंने बनाई है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कमाल की पारी खेली. उन्होंने 38 गेंद पर 93 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी ने इस मैच में सात चौके और 10 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 244.74...
Published On May 20, 2026, 09:12 AM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 09:12 AM IST
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी मंगलवार, 19 मई को उसी अंदाज में नजर आए जिसकी पहचान उन्होंने बनाई है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कमाल की पारी खेली. उन्होंने 38 गेंद पर 93 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी ने इस मैच में सात चौके और 10 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 244.74 का का रहा. सूर्यवंशी हालांकि अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है.
इसके साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कुल 53 छक्के लगा दिए हैं. सूर्यवंशी ने आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ा. अब वह सिर्फ क्रिस गेल से पीछे हैं साल 2012 के आईपीएल में कुल 59 छक्के लगाए थे. जिस हिसाब से सूर्यवंशी खेल रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह गेल के उस रिकॉर्ड के पार जा सकते हैं. राजस्थान रॉयल्स को अभी एक लीग मैच और खेलना है और इसके बाद टीम के प्लेऑफ में भी पहुंचने की उम्मीदें हैं. तो वैभव के पास वेस्टइंडीज के इस महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा मौका है.
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|सीजन
|छक्के
|1
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2012
|59
|2
|वैभव सूर्यवंशी
|राजस्थान रॉयल्स
|2026
|53
|3
|आंद्रे रसेल
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2019
|52
|4
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2013
|51
|5
|जोस बटलर
|राजस्थान रॉयल्स
|2022
|45
|6
|क्रिस गेल
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2011
|44
|7
|अभिषेक शर्मा
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2024
|42
सूर्यवंशी ने तीसरी बार आईपीएल की पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए. इस मामले में भी वह गेल से बस एक कदम पीछे हैं. गेल ने ऐसा चार बार किया है जब एक पारी में उन्होंने 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हों. सूर्यवंशी ने साल 2026 में ही दो बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. एक सीजन में दो बार पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज सिर्फ फिन एलन हैं. उन्होंने भी इसी 2026 के सीजन में ऐसा किया है.
इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट पर 220 रन का स्कोर बनाया. टीम के लिए ओपनर मिशेल मार्श ने फिर धुआंधार बल्लेबाजी की. उन्होंने 96 रन की पारी खेली. और साथ ही जोश इंग्लिश ने 60 रन बनाए. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था. उसके लिए उसे जिस तेज शुरुआत की दरकार थी वह उसे यशस्वी जायसवाल ने भी दी. उन्होंने 43 रन की पारी खेली और रॉयल्स की टीम ने सात ओवरों में 75 रन बना लिए थे.
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|सीजन
|छक्के
|1
|वैभव सूर्यवंशी
|राजस्थान रॉयल्स
|2026
|53
|2
|अभिषेक शर्मा
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2024
|42
|3
|श्रेयस अय्यर
|पंजाब किंग्स
|2025
|39
|4
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2016
|38
|5
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर
|2024
|38
|6
|सूर्यकुमार यादव
|मुंबई इंडियंस
|2025
|38
|7
|ऋषभ पंत
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2018
|37
सूर्यवंशी ने अपनी पारी की शुरुआत धीमी की थी और 11 गेंद पर 12 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के गियर बदले और सिर्फ 23 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली.
सूर्यवंशी एक सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी करने वाले भी खिलाड़ी हैं. इस सीजन में उन्होंने 236.3 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की है. जो किसी अन्य बल्लेबाज से बहुत ज्यादा है.