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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर

वैभव सूर्यवंशी मंगलवार, 19 मई को उसी अंदाज में नजर आए जिसकी पहचान उन्होंने बनाई है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कमाल की पारी खेली. उन्होंने 38 गेंद पर 93 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी ने इस मैच में सात चौके और 10 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 244.74...

Edited By : Bharat Malhotra |May 20, 2026, 09:12 AM IST

Published On May 20, 2026, 09:12 AM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 09:12 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi records

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी मंगलवार, 19 मई को उसी अंदाज में नजर आए जिसकी पहचान उन्होंने बनाई है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कमाल की पारी खेली. उन्होंने 38 गेंद पर 93 रन की पारी खेली. सूर्यवंशी ने इस मैच में सात चौके और 10 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 244.74 का का रहा. सूर्यवंशी हालांकि अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है.

इसके साथ ही वैभव आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कुल 53 छक्के लगा दिए हैं. सूर्यवंशी ने आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ा. अब वह सिर्फ क्रिस गेल से पीछे हैं साल 2012 के आईपीएल में कुल 59 छक्के लगाए थे. जिस हिसाब से सूर्यवंशी खेल रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह गेल के उस रिकॉर्ड के पार जा सकते हैं. राजस्थान रॉयल्स को अभी एक लीग मैच और खेलना है और इसके बाद टीम के प्लेऑफ में भी पहुंचने की उम्मीदें हैं. तो वैभव के पास वेस्टइंडीज के इस महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा मौका है.

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आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजटीमसीजनछक्के
1क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु201259
2वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स202653
3आंद्रे रसेलकोलकाता नाइट राइडर्स201952
4क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु201351
5जोस बटलरराजस्थान रॉयल्स202245
6क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु201144
7अभिषेक शर्मासनराइजर्स हैदराबाद202442

सूर्यवंशी ने तीसरी बार आईपीएल की पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए. इस मामले में भी वह गेल से बस एक कदम पीछे हैं. गेल ने ऐसा चार बार किया है जब एक पारी में उन्होंने 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हों. सूर्यवंशी ने साल 2026 में ही दो बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. एक सीजन में दो बार पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज सिर्फ फिन एलन हैं. उन्होंने भी इसी 2026 के सीजन में ऐसा किया है.

इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट पर 220 रन का स्कोर बनाया. टीम के लिए ओपनर मिशेल मार्श ने फिर धुआंधार बल्लेबाजी की. उन्होंने 96 रन की पारी खेली. और साथ ही जोश इंग्लिश ने 60 रन बनाए. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था. उसके लिए उसे जिस तेज शुरुआत की दरकार थी वह उसे यशस्वी जायसवाल ने भी दी. उन्होंने 43 रन की पारी खेली और रॉयल्स की टीम ने सात ओवरों में 75 रन बना लिए थे.

IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजटीमसीजनछक्के
1वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स202653
2अभिषेक शर्मासनराइजर्स हैदराबाद202442
3श्रेयस अय्यरपंजाब किंग्स202539
4विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु201638
5विराट कोहलीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर202438
6सूर्यकुमार यादवमुंबई इंडियंस202538
7ऋषभ पंतदिल्ली डेयरडेविल्स201837

सूर्यवंशी ने अपनी पारी की शुरुआत धीमी की थी और 11 गेंद पर 12 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के गियर बदले और सिर्फ 23 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली.

सूर्यवंशी एक सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी करने वाले भी खिलाड़ी हैं. इस सीजन में उन्होंने 236.3 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की है. जो किसी अन्य बल्लेबाज से बहुत ज्यादा है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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