VIDEO: वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में पहनेंगे किस नंबर की जर्सी ? हुआ खुलासा

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए चयन हुआ है. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं. भारतीय टीम 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ टी-20 मैच खेलेगी और इस मैच में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं. उनके डेब्यू से पहले उनके जर्सी नंबर का भी खुलासा हो गया. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी देखकर इमोशनल भी हो गए, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है.

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलका में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल में 29 बॉल में 94 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था. उन्होंने सिर्फ 11 बॉल में यह कारनामा किया था. उनके इस प्रदर्शन के बाद अब आयरलैंड और इंग्लैंड में वैभव के प्रदर्शन पर नजरें होगी. इस दौरे से ठीक पहले उन्हें बीसीसीआई की तरफ से जर्सी दी गई.

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किस नंबर की जर्सी पहनेंगे वैभव सूर्यवंशी ?

बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक होटल का कर्मचारी और टीम इंडिया का स्टाफ रघु वैभव के कमरे के पास जाते हैं. वैभव कमरे से निकलते हैं और रघु के पैर छूते हैं, फिर उनको वो बॉक्स दिया जाता है जिसमें उनकी टीम इंडिया की जर्सी रहती है. वैभव जर्सी को एकटक निहारते नजर आते हैं. वह इस जर्सी को देख काफी खुश और इमोशनल भी नजर आए. उनकी जर्सी का नंबर-03 है.

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जर्सी मिलने के बाद इमोशनल हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने जर्सी मिलने के बाद बीसीसीआई के वीडियो में कहा, शब्द नहीं हैं बयां करने के लिए, जिसके लिए मैंने पहले दिन से क्रिकेट बैट पकड़ा था, ग्राउंड पर गया था प्रैक्टिस करने के लिए वो सपना आज मेरा पूरा हुआ, मैं इस चीज को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, सपना जैसा ही लग रहा था. उन्होंने कहा, कभी-कभी होता है न कि जो चीज आप सोचते नहीं हो वो होता है आपके साथ और फिर आप रिएक्ट नहीं कर पाते, वही मेरा हाल था.

Ladies & Gentlemen



The moment the nation has been waiting for has arrived!



Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw — BCCI (@BCCI) June 23, 2026

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल के हैं और अगर वह टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी से पहले भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था