Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को वैभव से बड़ी उम्मीदें, कहा टीम इंडिया में भी करेगा कमाल

वैभव सूर्यवंशी के बारे में विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा है कि वह बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं. और उम्मीद है कि वह अंतररष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छा करेंगे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 26, 2026, 01:42 PM IST

Published On Jun 26, 2026, 01:42 PM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 01:42 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi rajkumar sharma

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव के बारे में क्या कहा

नई दिल्ली: भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 इंटरनेशनल मैचों का पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून को खेला जाएगा. भारतीय दल में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है. अब उन्हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं यह तो टॉस के वक्त पता चलेगा लेकिन सूर्यवंशी से अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. इस बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को भी वैभव से बहुत उम्मीदें हैं. वह मानते हैं कि वैभव भारतीय टीम में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में श्रीलंका में ए टीमों की ट्राएंगुलर सीरीज के फाइनल में कमाल का खेल दिखाया था. श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 94 रन बनाए थे. सिर्फ 29 गेंदों पर खेली गई पारी में उन्होंने कई दर्शनीय शॉट लगाए थे. वैभव ने सिर्फ 11 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की थी. यह लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक था. अगर वैभव को इस सीरीज में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर होंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में राजकुमार शर्मा कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं. उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की है. इसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह भारतीय टीम में भी बहुत अच्छा करेंगे.’

कुछ फैंस वैभव की तुलना विराट कोहली से करने लगे हैं, लेकिन कोच राजकुमार शर्मा इसे सही नहीं मानते. उन्होंने कहा, ‘मैं विराट कोहली से किसी की तुलना नहीं करता. किसी खिलाड़ी के साथ किसी अन्य खिलाड़ी की तुलना होनी भी नहीं चाहिए. वैभव अभी अपना सफर शुरू ही कर रहे हैं, जबकि विराट को खेलते हुए 18 साल हो गए हैं. ऐसे में तुलना नहीं की जा सकती है. वैभव एक शानदार प्रतिभा हैं. अगर इन्हें अच्छे से तैयार किया गया, तो लंबे समय तक भारतीय टीम में खेल सकते हैं.’

राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्त्रोत बताते हुए कहा, ‘जब आप वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को अच्छा करते हुए और भारत के लिए खेलते हुए देखते हैं, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं. सभी माता-पिता को लगता है कि हमारा बच्चा भी वहां तक पहुंच सकता है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत होती है. वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे अलग ही होते हैं. वह दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं.’

भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के विरुद्ध बेलफास्ट में दो टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी. राजकुमार शर्मा का मानना है कि टीम इंडिया बेहद मजबूत और संतुलित है. उन्होंने कहा, ‘भारत के पास काफी मजबूत और संतुलित टीम है. तीनों ही एरिया में (बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग) में यह बेस्ट है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

आकाश चोपड़ा की टीम में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, इंसाफ का दिया तकाजा

आकाश चोपड़ा की टीम में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, इंसाफ का दिया तकाजा
IND vs IRE Pitch Report: बल्लेबाज करेगा धमाल या गेंदबाज मचाएंगे कहर, जानिए Belfast की पिच रिपोर्ट

IND vs IRE Pitch Report: बल्लेबाज करेगा धमाल या गेंदबाज मचाएंगे कहर, जानिए Belfast की पिच रिपोर्ट

IND VS IRE: भारत-आयरलैंड सीरीज की टाइमिंग बदली, जानिए कब शुरु होगा पहला टी20 मैच

IND VS IRE: भारत-आयरलैंड सीरीज की टाइमिंग बदली, जानिए कब शुरु होगा पहला टी20 मैच

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

Latest News

netherland

नीदरलैंड्स ने रोमांचक मुकाबले में ट्यूनीशिया को 3-1 हराया, नॉकआउट का टिकट किया पक्का
indian-women-team-50

भारत कैसे पहुंचेगा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जानिए पूरा गणित
vaibhav-sooryavanshi-aakash-chopra

आकाश चोपड़ा की टीम में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, इंसाफ का दिया तकाजा
shreyas-iyer-148

अय्यर की कप्तानी में क्या होगा टीम इंडिया का प्लान, बैटिंग कोच ने किया पूरा खुलासा
cote-divoire-vs-curacao

कोटे डी आइवर ने पहली बार बनाई नॉकआउट स्टेज में जगह, कुराकाओ को 2-0 से हराया
eqador-vs-germany

इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकर किया बड़ा उलटफेर, जीत के साथ नॉकआउट स्टेज में पहुंचा

Editor's Pick

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान