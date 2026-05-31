IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Vaibhav Sooryavanshi wins the Orange Cap ipl 2026

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया महारिकॉर्ड, ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक आया. उन्होंने 237.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 16 मैच में कुल 776 रन बनाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 31, 2026, 09:06 PM IST

Published On May 31, 2026, 09:06 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 09:06 PM IST

Vaibhav Suryavanshi Orange Cap

Vaibhav Suryavanshi Orange Cap

Vaibhav Sooryavanshi wins Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले दूसरे और पहले भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी भी बने हैं. इसके अलावा वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया.

आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल के पास वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ने का मौका था, मगर दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिससे सूर्यवंशी ने ऑरैंज कैप अपने नाम किया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी- 776 रन

शुभमन गिल- 732 रन

साई सुदर्शन- 722 रन

हेनरिक क्लासेन- 624 रन

ईशान किशन- 602 रन

ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

सूर्यवंशी ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. वैभव ने महज 15 साल 65 दिन की उम्र में ‘ऑरेंज कैप’ अपने नाम किया है. वैभव ने गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन का 23 साल 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड भी इसके साथ ध्वस्त कर दिया.

ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय है. वह अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर ऑरेंज कैप जीतने वाले ओवरऑल दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले आईपीएल 2008 में शॉन मार्श ने अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर ऑरेंज कैप जीता था.

वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया . वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैच की 16 इनिंग में 776 रन बनाए. उन्होंने इसी सीजन 36 बॉल में शतक लगाया, जो उनका आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक है. उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक आया. उन्होंने 237.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

SRH के खिलाफ जड़ा तूफानी शतक

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया. उन्होंने 36 बॉल में अपना शतक पूरा किया, जो आईपीएल में उनका दूसरा सबसे तेज शतक है. पिछले सीजन सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल में शतक लगाया था.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, सस्ते में लौटे पविलयन

IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, सस्ते में लौटे पविलयन
फाइनल में RCB के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम में एक बदलाव, क्या है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

फाइनल में RCB के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम में एक बदलाव, क्या है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
RCB VS GT IPL 2026 Final: कौन बनेगा चैंपियन, किसका पलड़ा भारी ?

RCB VS GT IPL 2026 Final: कौन बनेगा चैंपियन, किसका पलड़ा भारी ?

Latest News

ipl-2026-most-runs

वैभव सूर्यवंशी ने जीता ऑरेंज कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर्स

newsroom-rcb-vs-gt

RCB vs GT कौन बनेगा चैंपियन, न्यूजरूम में हो गई लड़ाई!
ipl-2026-final-rcb-vs-gt

IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, सस्ते में लौटे पविलयन
rcb-vs-gt-13

फाइनल में RCB के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम में एक बदलाव, क्या है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
rcb-vs-gt-match-2

RCB VS GT IPL 2026 Final: कौन बनेगा चैंपियन, किसका पलड़ा भारी ?

ipl-2026-gt-vs-rcb

IPL 2026 RCB vs GT: कौन पड़ेगा किस पर भारी, कैसा रहेगा पिच का मिजाज

Editor's Pick

Sachin Tendulkar 3 Suggestion for bring Balance in IPL Impact player rule Should Go says master

IPL के लिए सचिन के 3 सुझाव, इस नियम के सख्त खिलाफ हैं मास्टर ब्लास्टर
IPL 2026 Final: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans head-to-head, RCB vs GT records, Most Run, Most Wickets stats all you need to know

IPL 2026 Final, RCB vs GT: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, कौन है सबसे कामयाब गेंदबाज और बल्लेबाज
Asian Games Vaibhav Sooryavanshi among 30 probables No Suryakumar Yadav or Shubman Gill

Asian Games: संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह, सूर्या और गिल बाहर
Vaibhav Suryavanshi will be Brand Ambassador of the Jharkhand Health Department

वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बनेंगे
IPL 2026 Pitch Played Better in Second Innings Says RR Captain Riyan Parag after defeat against Gujarat Titans in qualifier 2

रियान पराग ने दी वैभव को दुआएं, टाइटंस से हार की क्या बताई वजह?
Vaibhav Sooryavanshi Gives Credit To His Father For Team First Thinking

पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...