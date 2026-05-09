वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अय्यर, कोहली और सूर्या भी पीछे छूटे

आईपीएल 2026 में शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का धमाका देखने को मिला. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ छोटी पारी खेली, मगर इस पारी के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इसके अलावा उन्होंने श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 16 बॉल में 36 रन की पारी खेली. उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर छक्का लगाकर पारी की शुरुआत की. वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन की पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए. इस पारी में पहला छक्का लगाते ही वैभव सूर्यवंशी टी-20 में 100 छ्क्के पूरे कर लिए.

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वैभव सूर्यवंशी टी-20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

वैभव सूर्यवंशी टी-20 में बॉल के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने करणवीर सिंह और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 515 बॉल में 100 छक्के पूरे किए. करणवीर सिंह ने 813 बॉल और कीरोन पोलार्ड ने 843 बॉल में टी-20 में 100 छक्के पूरे किए थे.

सबसे तेज़ 100 टी20 छक्के (गेंद के हिसाब से):

515 – वैभव सूर्यवंशी

813 – करनबीर सिंह

843 – किरोन पोलार्ड

845 – रोमारियो शेफर्ड

850 – सेक्कुगे प्रसन्ना

850 – रहकीम कॉर्नवाल

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आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में पावरप्ले में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम आईपीएल में पावरप्ले में 30 छक्के हो चुके हैं. वैभव ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिनके नाम साल 2024 में आईपीएल के पावरप्ले में 29 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था.

एक आईपीएल सीज़न में पावरप्ले (1-6 ओवर) में सर्वाधिक छक्के

30* – वैभव सूर्यवंशी (2026)

29 – अभिषेक शर्मा (2024)

27* – अभिषेक शर्मा (2026)

22 – सनथ जयसूर्या (2008)

22 – ट्रैविस हेड (2024)

22 – यशस्वी जयसवाल (2025)

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वैभव सूर्यवंशी ने श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और सूर्या को पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव से आगे निकल गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कुल 40 छक्के लगा लिए हैं. वह आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले अभिषेक शर्मा (42) से सिर्फ दो छक्के पीछे हैं. अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में 42 छक्के लगाए थे. श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 39 छक्के लगाए थे. वहीं विराट कोहली ने साल 2016 और 2024 में 38-38 छक्के लगाए थे. सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2025 में 38 छक्के लगाए थे.

आईपीएल के एक सीज़न में सर्वाधिक छक्के (भारतीय खिलाड़ी)

42 – अभिषेक शर्मा (2024)

40 – वैभव सूर्यवंशी (2026)*

39 – श्रेयस अय्यर (2025)

38 – विराट कोहली (2016)

38 – विराट कोहली (2024)

38 – सूर्यकुमार यादव (2025)

37 – ऋषभ पंत (2018)

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. 15 साल के सूर्यवंशी ने 11 मैच में 440 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक आया है. वैभव ने यह रन 236.56 की शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.