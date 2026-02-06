वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शतकीय पारी से तोड़ डाले कई कीर्तिमान

Vaibhav Sooryavanshi

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक और कीर्तिमान बनाया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने एक और शतक लगाया. इस शतकीय पारी के साथ उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. वैभव अंडर-19 विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने 55 बॉल में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने आयुष म्हात्रे के साथ 142 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है.

सबसे तेज U19 वर्ल्ड कप शतक

51 – विल मलाजचुक (AUS) बनाम जापान, विंडहोक, 2026

55 – वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ENG, हरारे, 2026

63 – कासिम अकरम (PAK) बनाम SL, नॉर्थ साउंड, 2022

65 – बेन मेयस (ENG) बनाम SCOT, हरारे, 2026

69 – राज बावा (IND) बनाम युगांडा, तारौबा, 2022

डेवाल्ड ब्रेविस का रिकॉर्ड तोड़ा

अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ चार छक्के लगाते ही वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ा, जिनके नाम साल 2022 के संस्करण में 18 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था. खबर लिखे जाने तक वैभव सूर्यवंशी इस सीजन 23 छक्के जड़ चुके हैं.

उनमुक्त चंद- चेतेश्वर पुजारा को भी पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर- 19 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया. उन्होंने उनमुक्त चंद (111*) को भी पीछे छोड़ा. इसके अलावा आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में बतौर भारतीय सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया. उन्होंने चेतेश्वर पुजारा (129*) को भी पीछे छोड़ दिया.

तन्मय श्रीवास्तव से भी आगे निकले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में तन्मय श्रीवास्तव (1316) को भी पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 80 रन बनाते ही यह कारनामा किया. वैभव अब यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विजय जोल (1404) और यशस्वी जायसवाल (1386) के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.