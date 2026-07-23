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वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में रचा इतिहास, सबको पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने 18 बॉल में अर्धशतक लगाया. उन्होंने 19 बॉल में 50 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में चार चौके और चार छक्के शामिल थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 07:37 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 07:37 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 07:37 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi

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Vaibhav Sooryavanshi world Record: भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर धमाकेदार शुरुआत की है. वैभव सूर्यवंशी ने पहले टी-20 मैच में अर्धशतक लगाया. वह टी-20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने 18 बॉल में अर्धशतक लगाया. उन्होंने 19 बॉल में 50 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में चार चौके और चार छक्के शामिल थे.

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टी-20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी टी-20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए है. उन्होंने 15 साल 111 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम था. नेपाल के कुशल मल्ला ने जब यह उपलब्धि हासिल की थी तब उनकी उम्र 15 साल और 340 दिन थी. जिब्राल्टर के लुई ब्रूस (16 साल 56 दिन) तीसरे नंबर पर हैं. फुल मेम्बर (टीम) में यह रिकॉर्ड रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम था, जिन्होंने 17 साल 296 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था.

T20I में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी:

15 वर्ष 118 दिन – वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026

15 साल 340 दिन- कुशल मल्ला (NEP)

16 वर्ष 56 दिन – लुई ब्रूस (जिब्राल्टर) बनाम माल्टा, अल्बर्टिया, 2021

16 वर्ष 76 दिन – कविन चड्ढा (इंडोनेशिया) बनाम स्वीडन, बाली, 2026

16 वर्ष 89 दिन – अलुसीन तुरे (सिएरा लियोन) बनाम घाना, बेनोनी, 2023

16 वर्ष 118 दिन – तेनजिन रबगी (भूटान) बनाम चीन, कुआलालंपुर, 2023

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भारत ने सात विकेट से जीता मुकाबला

तेज गेंदबाजों मयंक यादव और प्रिंस यादव की धारदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक से भारत ने गुरुवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे के सात विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सूर्यवंशी (50 रन, 19 गेंद, चार छक्के, चार चौके) और इशान किशन (35 रन, 24 गेंद, तीन चौके, दो छक्का) की पारियों से 13.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नाबाद 28 रन बनाए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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