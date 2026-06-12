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अब वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने मचाया कोहराम, 10 साल की उम्र में जड़ा शतक

आशीर्वाद सूर्यवंशी ने समस्तीपुर में स्थानीय प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया. उन्होंने 83 बॉल में 103 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 20 चौके और एक छक्का शामिल था

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 12, 2026, 11:26 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 11:26 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 11:26 PM IST

Ashirwad Suryavanshi

Ashirwad Suryavanshi

भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हर तरफ चर्चा है. आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वह ट्राई सीरीज में श्रीलंका में अपना जलवा दिखा रहे हैं. बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी की राह पर उनका छोटा भाई आशीर्वाद भी चल पड़ा है. आशीर्वाद ने समस्तीपुर में एक लोकल प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया है. महज 10 साल की उम्र में उन्होंने यह कारनामा किया है.

आशीर्वाद के इस धमाकेदार पारी की जानकारी उनके बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने दी है. उज्जवल सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, यह आशीर्वाद का पहला शतक है. उज्जवल ने अपने पोस्ट में मैच का स्कोरकार्ड और तस्वीर को शेयर किया है.

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वैभव सूर्यवंशी के पापा ने भी किया पोस्ट

वैभव सूर्यवंशी के पापा संजीव सूर्यवंशी ने बेटे की उपलब्धि पर लिखा, मेरे छोटे बेटे आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया, आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें.

आशीर्वाद ने खेली 103 रन की पारी

आशीर्वाद ने समस्तीपुर में स्थानीय प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया. उन्होंने 83 बॉल में 103 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 20 चौके और एक छक्का शामिल था. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तरह आक्रामक पारी खेलने के बजाय संयमित पारी खेली.

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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में जीता ऑरेंज कैप

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. वह ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैच की 16 इनिंग में 776 रन बनाए. उन्होंने इसी सीजन 36 बॉल में शतक लगाया, जो उनका आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक (36 बॉल) है. उनके बल्ले से इस सीजन एक शतक और पांच अर्धशतक आया. वह दो बार शतक के करीब पहुंचकर आउट हुए थे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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