88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी

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88 फीसदी रन बाउंड्री से, 190 बॉल कम खेलकर भी गेल से निकले आगे- सूर्यवंशी ने आईपीएल में तबाही मचा दी

वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को जो कमाल की पारी खेली उसने कई कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए. सूर्यवंशी ने चौके-छक्कों की बरसात की और क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 28, 2026, 11:04 AM IST

Published On May 28, 2026, 11:04 AM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 11:04 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi and Chris Gayle

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल एलिमिनेटर में कमाल की पारी खेली. बुधवार, 27 मई 2026 खेले गए इस में राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बना दिए. इस पारी के दौरान उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके लगाए. इसके साथ ही वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यह खबर तो आपने पढ़ी होगी. लेकिन इस खबर में जब आप आंकड़ों की परतें देखेंगे तो पाएंगे कि वैभव की आक्रामता किस हद तक खतरनाक रही.

पहले यह जान लेते हैं कि वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने साल 2012 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए सीजन में 59 छक्के लगाए थे. वहीं वैभव अभी तक 65 छक्के लगा चुके हैं. उनकी टीम को अभी कम-से-कम एक मैच तो और खेलना है. और अगर दूसरे क्वॉलिफायर में उनकी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है तो उसे दो मैच खेलने होंगे. यानी वैभव के खाते में और नंबर्स जुड़ सकते हैं.

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अब बात गेल की. गेल ने अपने 59 छक्के लगाने के लिए 456 गेंदों का सामना किया था. इस हिसाब से देखें तो गेल हर 7.72 गेंद पर छक्का लगा रहे थे. वहीं वैभव का आंकड़ा न सिर्फ हैरान करता है बल्कि गेंदबाजों पर उसके अधिकार को भी साबित करता है. बाएं हाथ के सिर्फ 15 साल के खिलाड़ी ने 266 गेंद पर 65 छक्के लगाए हैं. अगर आप इसका औसत निकालें तो यह 4.09 ही बैठता है. यानी गेल से 190 गेंद कम खेलकर वैभव ने 6 छक्के ज्यादा लगा दिए हैं. और इसी वजह से उनका गेंद और छक्के का अनुपात भी काफी कम है.

अब इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला एक और आंकड़ा देखिए. उन्होंने अभी तक 15 मैचों की इतनी ही पारियों में 680 रन बनाए हैं. उनका औसत 45.33 का है और स्ट्राइक-रेट 242.85 का है. इस दौरान उन्होंने एक सेंचुरी और चार हाफ-सेंचुरी लगाई हैं. अब इन 680 रनों में वैभव ने 55 चौके और 65 छक्के लगाए हैं. यानी 220 रन चौकों से और 380 रन छक्कों से बने. अब अगर आप इन दोनों को जोड़ लें तो यह कुल 600 रन हो जाता है. तो 680 में से 600 रन तो वैभव ने बाउंड्री से बनाए हैं. यानी करीब 88 फीसदी रन.

वैभव का स्ट्राइक-रेट देखिए जो 242 से ज्यादा का है. और वह किसी भी टी20 टूर्नामेंट के एक सीजन में इस स्ट्राइक-रेट के साथ 600 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. वैभव के सबसे करीब इस मामले में राइली रूसो हैं जिन्होंने 192.28 के स्ट्राइक-रेट से 2022 के टी20 ब्लास्ट में 623 रन बनाए थे.

अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर हों या फिर करियर में पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना करना हो. वैभव ने इसकी शुरुआत छक्के के साथ की है. यानी वह पहली ही गेंद से आक्रमण की नीति पर काम करते हैं. वैभव ने जो 12 छक्के लगाए उसमें से 8 उन्होंने पावरप्ले में लगाए. यह आईपीएल में किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस दौरान लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. आईपीएल में पांच बल्लेबाजों ने पावरप्ले में सात छक्के लगाए हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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