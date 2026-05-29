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VIDEO: राजस्थान रॉयल्स की हार से टूट गए वैभव सूर्यवंशी, आंखों से निकले आंसू

वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 काफी शानदार रहा. उन्होंने इस सीजन 16 मैच की 16 इनिंग में 776 रन बनाए. उन्होंने 36 बॉल में शतक लगाया. इस सीजन उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक आया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 30, 2026, 12:00 AM IST

Published On May 30, 2026, 12:00 AM IST

Last UpdatedMay 30, 2026, 12:00 AM IST

Vaibhav Emotional

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आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो गया. आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हरा दिया. इस हार के साथ राजस्थान रॉयल्स के खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका. फाइनल में गुजरात टाइटंस का 31 मई को आरसीबी से सामना होगा. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

वैभव सूर्यवंशी के 96 रन की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का टारगेट रखा था, शुभमन गिल (53 बॉल में 104 रन) के शतक से गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद टीम के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी काफी इमोशनल नजर आए.

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वैभव सूर्यवंशी हार के बाद अपने चेहरे को टोपी से छुपा लिया. 15 साल के वैभव की आंखों में आंसू भी दिखा. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और साथी खिलाड़ियों ने वैभव सूर्यवंशी का हौसला बढ़ाया.

वैभव सूर्यवंशी ने खेली दमदार पारी

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में दमदार पारी खेली. पारी की शुरुआत में वैभव ने धीमी बल्लेबाजी की और 31 बॉल में अर्धशतक लगाया, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे धीमा अर्धशतक है. हालांकि इसके बाद उन्होंने गियर बदला और चौके और छक्के की बरसात कर दी. वैभव सूर्यवंशी के पास लगातार दूसरे मैच में शतक लगाने का मौका था, मगर 96 रन के स्कोर पर वह आउट हो गए. उनकी 47 गेंद की इस पारी में आठ चौके और सात छक्के शामिल थे.

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आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

इस सीजन वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैच की 16 इनिंग में 776 रन बनाए. उन्होंने इसी सीजन 36 बॉल में शतक लगाया, जो उनका आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक (36 बॉल है. उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक आया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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