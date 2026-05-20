IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Vaibhav Suryavanshi give big statement on his career after his knock against LSG

'करियर लंबा चले तो लोग बहुत कुछ कहेंगे...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी के बाद ऐसा क्यों कहा?

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ताबतोड़ 38 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पुरी महफिल लूट ली. उन्होंने अपने करियर को लेकर भी बड़ी बात कही है.

Edited By : Saurav Kumar |May 20, 2026, 01:33 PM IST

Published On May 20, 2026, 01:33 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 01:33 PM IST

Vaibhav Suryavanshi on his Career: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से रौंदकर प्लेऑफ की रेस को बेहद रोमांचक बना दिया है. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से महफिल लूट ली.लखनऊ सुपर जायंट्स से मिले 221 रनों का पीछा करने उतरी राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने ताबतोड़ शुरुवात दिलाई जहां यशस्वी ने 23 गेंदों पर 43 रन बनाए वहीं वैभव सूर्यवंशी ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. इस से लखनऊ के गेंदबाज बैकफुट पर आ गए और मैच एकतरफा हो गया. ताबतोड़ 93 रनों शानदार पारी की बदौलत वैभव को {प्लयेर ऑफ़ द मैच } चुना गया.

लाइमलाइट पर क्या बोले वैभव

“मैं न्यूजपेपर (अखबार) नहीं पढ़ता हूं. मैं केवल यही सोचता हूं कि अभी तो मेरे करियर का सिर्फ आगाज हुआ है. मुझे अभी एक बहुत लंबा सफर तय करना है. इस लंबी जर्नी के दौरान लोग काफी कुछ कहेंगे (तारीफ भी करेंगे और आलोचना भी), मेरा फोकस केवल अपने गेम पर और अपनी यात्रा को पूरा करने पर होना चाहिए”.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

जल्दबाजी नहीं ,टाइम लेकर खेलने की थी रणनीति

अपनी पारी का खुलासा करते हुए वैभव ने बताया मैदान पर उतरने से पहले पिच को भांप लिया था. उन्होंने कहा ,” जब हमारी टीम गेंदबाजी कर रही थी, तब मैं बाहर बैठकर यही देख रहा था कि यह पिच बैटिंग के लिए बहुत शानदार है. आज मैंने तय किया था कि शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करूंगा और थोड़ा टाइम लेकर खेलूंगा, मुझे पता है कि मैं किसी भी ओवर में 2-3 बाउंड्री या छक्के लगा सकता हूं, इसलिए हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं थी”.

वायरल ‘V’ सेलिब्रेशन का क्या है राज?

अर्धशतक लगाने के बाद वैभव ने एक अनोखे अंदाज में जश्न मनाया था, उंगलियों से उल्टा ‘V’ बनाकर उसके ऊपर एक उंगली रखी थी. यह सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जब पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में उनसे इसका मतलब पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा -“सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वो सेलिब्रेशन क्यों किया! उसका कोई खास मतलब नहीं था, पिछली बार भी जो मैंने जश्न मनाया था, उसका भी कोई मीन‍िंग नहीं था. मैं बस मैदान पर नई-नई चीजें ट्राई करता रहता हूं”.

राजस्थान का अगला मैच MI के साथ है 24 मई को वानखेड़े में है. इस मैच को लेकर वैभव ने साफ कहा की टीम बाहर की बातों और दबाव पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने खेल का लुत्फ उठाने और अच्छा क्रिकेट खेलने पर फोकस करेगी.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

आईपीएल कमेंटेटर पर भड़के रियान पराग, कहा - 'क्रिकेट तक ही करें बात..'

आईपीएल कमेंटेटर पर भड़के रियान पराग, कहा - 'क्रिकेट तक ही करें बात..'
IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास

Latest News

vaibhav-4-2

'करियर लंबा चले तो लोग बहुत कुछ कहेंगे...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी के बाद ऐसा क्यों कहा?
shan-masood-19

'हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं,' बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद अपने ही खिलाड़ियों पर गरजे पाकिस्तानी कप्तान
riyan-8

आईपीएल कमेंटेटर पर भड़के रियान पराग, कहा - 'क्रिकेट तक ही करें बात..'
bangladesh-20

बांग्लादेश ने फिर बजाई पाकिस्तान की बैंड, टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप
ban-vs-pak-4

BAN vs PAK: बांग्लादेश में पाकिस्तान की फिर बेइजज्ती, 78 रन से हारा दूसरा टेस्ट
vaibhav-3-2

IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

Editor's Pick

form issue bad captaincy and anger what happend to rishabh pant fans raised question

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म
IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'