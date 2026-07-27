'प्लेयर ऑफ द सीरीज' जीतकर चमके वैभव सूर्यवंशी, बताया किसकी बदौलत मिली यह कामयाबी

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाए. इस दौरान 3 मुकाबलों में 50.33 की औसत के साथ 151 रन जड़े, जिसमें 2 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल रहीं. रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में सूर्यवंशी ने धीमी पिच पर 49 गेंदों में 81 रन की पारी खेली. जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. शानदार पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया. वैभव सीरीज के पहले मैच में 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी. यह इंग्लैंड में उनके खराब प्रदर्शन के बिल्कुल उलट है, जहां उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बनाए थे.

सूर्यवंशी ने किसको दिया कमबैक का श्रेय

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण और बैटिंग कोच हृषिकेश कानितकर को दिया है. उन्होंने कहा कि इन कोचों ने उन्हें पूरी रणनीतिक आजादी और सही मार्गदर्शन दिया. सूर्यवंशी ने सोमवार को बीसीसीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि सीनियर भारतीय टीम के लिए खेलना, ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ बनना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है. मैं बहुत खुश हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया. मैं सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का आभारी हूं.

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सूर्यवंशी ने आगे कहा कि मैच से पहले हमारे हेड कोच वीवीएस सर और हृषिकेश सर ने मुझसे बात की. उन्होंने मुझसे इस बारे में काफी चर्चा की है कि उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा था. सीरीज शुरू होने से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था और मेरी सोच क्या थी. उन्होंने मुझे पूरी आजादी दी और कहा कि बस खेलो और किसी चीज के बारे में मत सोचो.

ईशान किशन पर दिया बड़ा बयान

वैभव सूर्यवंशी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के साथ अपनी जुड़ाव का भी जिक्र किया. ये दोनों ही खिलाड़ी बिहार से हैं. वैभव ने कहा कि इससे राष्ट्रीय टीम में उनका तालमेल आसानी से बन गया. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं या सीनियर टीम में हूं. ऐसा लगता है जैसे मैं हर जगह सभी मैच खेलता हूं. ईशान भैया भी बिहार से हैं, इसलिए हमारी सोच और तालमेल अच्छी तरह से मिलती है.